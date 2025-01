Elon Musk contro Keir Starmer e Nigel Farage: “Il Regno Unito ha bisogno di cambiamento”

🔊 Ascolta articolo -

L’imprenditore attacca la politica britannica e propone una nuova leadership per il Reform UK. Critiche anche alla gestione delle grooming gangs e richieste di giustizia per Tommy Robinson

Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, è tornato ad esprimere dure critiche nei confronti del primo ministro britannico Keir Starmer. Dopo aver accusato il premier di “facilitare gli stupri sui minori”, il magnate sudafricano, ora cittadino americano, ha continuato a puntare il dito contro la politica del Regno Unito, denunciando il modo in cui le istituzioni hanno gestito le cosiddette “grooming gangs”. Secondo Musk, Starmer avrebbe contribuito all’insabbiamento di gravi abusi sessuali avvenuti nel nord dell’Inghilterra, negli anni in cui era procuratore capo del Crown Prosecution Service.

La vicenda riguarda gruppi criminali, spesso formati da uomini di origine asiatica, che tra il 2004 e il 2013 avrebbero abusato di giovani ragazze, in particolare a Rochdale. Musk ha usato il suo social ‘X’ per denunciare pubblicamente il premier e altri membri dell’establishment, alimentando un acceso dibattito sulla mancata trasparenza nelle indagini e sulla necessità di ulteriori misure.

Farage nel mirino: “Non ha la stoffa per guidare il Reform UK”

Oltre ad attaccare il governo, Elon Musk ha sorpreso molti con un commento inaspettato: ha chiesto la sostituzione di Nigel Farage come leader del partito sovranista Reform UK. “Il Reform Party ha bisogno di un nuovo leader. Farage non ha la stoffa per guidare il partito”, ha scritto Musk in un post su ‘X’. La dichiarazione ha colto di sorpresa, considerando che solo poche settimane prima Farage aveva parlato di una possibile donazione economica da parte di Musk per sostenere la sua leadership politica.

Farage, che ha difeso la libertà di parola di Musk dopo gli attacchi al governo britannico, è stato il fondatore del Brexit Party, oggi conosciuto come Reform UK. La sua figura, nota per il forte sostegno all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, sembra però non convincere più Musk, che ritiene sia necessario un cambiamento per guidare efficacemente il partito.

La richiesta di giustizia per Tommy Robinson

Un altro tema scottante sollevato da Musk riguarda Tommy Robinson, noto attivista anti-Islam, incarcerato per oltraggio alla corte nell’ottobre scorso. Robinson, da tempo una figura controversa in Gran Bretagna per le sue posizioni sull’immigrazione, è stato condannato per aver violato un ordine del tribunale diffondendo affermazioni diffamatorie contro un rifugiato siriano.

Musk ha espresso pubblicamente il suo sostegno a Robinson, condividendo numerosi post e tweet di appoggio alla sua causa, e chiedendo il suo rilascio immediato. Questo ha generato ulteriore scalpore, considerando che anche Nigel Farage aveva in passato preso le distanze da Robinson. Tuttavia, la campagna di Musk ha ricevuto consensi da parte di alcuni esponenti politici, come la leader del Partito Conservatore Kemi Badenoch, che ha sostenuto la necessità di un’indagine nazionale sui presunti abusi legati alle grooming gangs.

Una campagna social senza freni

Negli ultimi giorni, Elon Musk ha intensificato la sua attività su ‘X’, pubblicando più di 60 post riguardanti i temi caldi della politica britannica. Oltre ad attaccare Starmer e Farage, Musk ha preso di mira anche la ministra laburista Jess Phillips, sostenendo che il suo posto dovrebbe essere “in prigione” per essersi opposta a un’indagine nazionale sugli abusi sessuali del passato.

La campagna social di Musk ha spinto diverse personalità della destra britannica a supportare la sua visione. Il magnate ha anche chiesto una ripetizione delle elezioni, affermando che “solo la riforma può salvare la Gran Bretagna”. Con il suo stile provocatorio, Musk ha messo in luce questioni delicate e divisive, scatenando un dibattito acceso nel Paese, tra sostenitori della libertà di parola e chi lo accusa di populismo.

