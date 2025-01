Piantedosi: “Inseguimento è modalità operativa necessaria, ma sicurezza è prioritaria”

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha risposto alle dichiarazioni di Franco Gabrielli sul caso Ramy, sottolineando che non è sua intenzione giudicare il pensiero altrui, ma che spetta all’autorità giudiziaria esaminare i fatti. In merito alle critiche sull’inseguimento, Piantedosi ha difeso la modalità operativa delle forze dell’ordine, precisando che l’inseguimento è non solo consentito, ma in alcuni casi prescritto.

“Ho difficoltà a concepire un inseguimento che non sia necessario in un contesto dove il fermarsi all’alt sarebbe stato il primo passo per evitare situazioni di pericolo”, ha dichiarato Piantedosi. Il ministro ha poi aggiunto che, in molti casi, le forze dell’ordine si trovano in pericolo proprio a causa dell’obbligo di inseguire chi non si ferma e il cui comportamento è sconosciuto.

Piantedosi ha anche espresso preoccupazione per l’aggressività crescente nei confronti delle forze di polizia durante le manifestazioni, una tendenza che si è manifestata anche negli ultimi mesi. Il ministro ha sottolineato che, nonostante l’aumento delle manifestazioni nel 2024, si è registrato un preoccupante incremento delle aggressioni contro gli agenti, con un aumento significativo dei feriti tra le forze dell’ordine.

In merito a questi dati, Piantedosi ha evidenziato come, contrariamente a chi sostiene che il governo stia comprimendo la libertà di manifestazione, il numero delle manifestazioni sia aumentato del 10% rispetto all’anno precedente, ma con una significativa crescita dei casi in cui le forze dell’ordine sono diventate obiettivo prioritario dei manifestanti.

(con fonte AdnKronos)