Maltempo Italia: nubifragi e allerta meteo, chiusure scuole e disagi nei trasporti

Oggi, venerdì 18 ottobre, l’Italia affronta una nuova ondata di maltempo con allerta arancione e nubifragi in diverse regioni. Liguria, Toscana e Lazio le più colpite, ma i fenomeni si estenderanno al Centro-Sud. Scuole chiuse e problemi nei trasporti

Sarà un venerdì 18 ottobre segnato da condizioni meteo critiche che colpiscono gran parte dell’Italia, con nubifragi e allerta meteo arancione in molte regioni. Dopo il maltempo che ha già colpito duramente Liguria, Toscana e Lazio, oggi i fenomeni si estenderanno verso Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e molte altre zone del Centro-Sud. Le autorità hanno attivato vari livelli di allerta meteo, invitando la popolazione alla massima prudenza.

Allerta meteo e regioni coinvolte

La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Liguria e in alcuni settori di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Il rischio idrogeologico e i rovesci violenti che stanno interessando queste regioni rendono necessarie misure precauzionali. Allerta gialla su altre aree di Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Le intense piogge e i venti forti stanno provocando disagi e pericoli, specialmente in aree già colpite nelle ultime settimane.

Scuole chiuse e limitazioni

Nella provincia di La Spezia, molte scuole rimarranno chiuse a causa dell’allerta meteo. Tra i comuni coinvolti ci sono Ameglia, Arcola, Bolano, Borghetto, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Follo, Rocchetta, Santo Stefano Magra, Sesta Godano, Sarzana, Varese Ligure e Vezzano Ligure. In questi comuni è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Anche a Levanto verranno sospese le attività didattiche in diverse scuole. La sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, ha ordinato la chiusura di tutte le scuole della città per l’intera giornata, raccomandando ai cittadini di usare i mezzi privati solo in caso di necessità.

Trasporti e circolazione ferroviaria

I trasporti ferroviari sono stati colpiti dalle piogge, soprattutto in Liguria, dove la circolazione tra Recco e Genova Nervi sulla linea Genova – La Spezia è stata interrotta ieri per diverse ore a causa dei danni provocati dal maltempo. Le condizioni meteo hanno causato ritardi fino a due ore e cancellazioni di treni. Il traffico ferroviario è ripreso in serata, ma la Protezione civile e i tecnici di Rfi continueranno a monitorare la situazione.

A Milano, il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione per rischio idrogeologico a partire da ieri sera. Le piogge, che non smettono di cadere sulla città, aumentano il pericolo di allagamenti e disagi, poiché il terreno è già saturo d’acqua.

Danni e interventi della Protezione civile

In Liguria, le intense precipitazioni hanno già provocato danni significativi: in sole 18 ore, sono caduti 200 mm di pioggia. I danni alle infrastrutture e le interruzioni dei servizi pubblici stanno creando situazioni di emergenza. La Protezione civile è attivamente impegnata nella gestione degli interventi di soccorso e nel monitoraggio delle aree più critiche.

A Venezia, il Mose è stato attivato ieri per proteggere la città dall’acqua alta.

(con fonte AdnKronos)