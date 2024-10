Elezioni regionali Liguria: sfida tra Bucci e Orlando, si vota oggi e domani

🔊 Ascolta articolo -

Urne aperte oggi 27 e domani 28 ottobre per eleggere il nuovo presidente e i membri dell’assemblea regionale. Previsti cambi di sede per alcuni seggi a causa dell’allerta meteo

In Liguria, oggi domenica 27 ottobre, si vota per la scelta del nuovo presidente regionale e dei 30 membri dell’assemblea legislativa. Gli aventi diritto sono oltre 1,3 milioni, e potranno recarsi alle urne fino alle 23 di stasera e domani dalle 7 alle 15. La sfida principale è tra Marco Bucci, sindaco di Genova, sostenuto dal centrodestra, e Andrea Orlando, ex ministro e candidato di centrosinistra. Bucci conta sull’appoggio di sette liste, tra cui Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, mentre Orlando è sostenuto da una coalizione che include Pd, M5S e altre liste civiche.

Per via dell’allerta arancione meteo, alcuni seggi sono stati spostati: a Borgio Verezzi, Vado Ligure, Quiliano, Spotorno e San Biagio della Cima i seggi sono stati trasferiti in edifici più sicuri, come scuole e strutture comunali. Le operazioni di voto si svolgeranno in condizioni controllate per garantire la sicurezza dei cittadini.

