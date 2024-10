Allarme maltempo in Emilia-Romagna: nuova falla nel Lamone a Traversara

By

L’acqua si riversa nei campi e attraversa la zona rossa. Lavori sull’argine e monitoraggi continui. Evacuazioni in corso

Preoccupa il maltempo in Emilia-Romagna, con il fiume Lamone che ha aperto una nuova falla a Traversara, nello stesso punto in cui si era verificata la rottura lo scorso 19 settembre. L’acqua ha cominciato a filtrare nei campi, attraversando la zona rossa, e si sta attualmente riversando nel fosso Barbavera, che al momento riesce a gestirne il flusso.

Il Comune di Bagnacavallo (Ravenna) ha comunicato che il cantiere per il rafforzamento dell’argine è in corso, mentre i tecnici del Comune, la Protezione Civile e il Consorzio di Bonifica monitorano la situazione pronti ad intervenire in caso di emergenza. Le autorità ricordano il divieto di avvicinarsi agli argini e alle zone interessate dagli allagamenti, con posti di blocco già attivi.

La frazione di Traversara resta completamente evacuata, come disposto dall’ordinanza, e gli abitanti delle vie Aguta, Cogollo, Cocchi, Longanesi, Viazza Vecchia e Viazza Nuova devono lasciare i piani terra, interrati e rialzati, e spostarsi ai piani superiori per motivi di sicurezza.

