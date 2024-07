Da Milano test per Febbre Oropouche: identificati primi casi in Lombardia

🔊 Ascolta articolo -

L’équipe del Sacco sviluppa uno strumento diagnostico per monitorare la diffusione del virus Oropouche, che ha già permesso di individuare due nuovi casi in Italia. Cosa provoca l’infezione

Da Milano arriva un importante sviluppo nella lotta contro la febbre Oropouche, finita sotto i riflettori a giugno con il primo caso europeo identificato in Veneto. L’Unità di Bioemergenze dell’Asst Fatebenefratelli Sacco, diretta da Maria Rita Gismondo, ha messo a punto un test in grado di diagnosticare l’infezione da virus Oropouche. Questo strumento diagnostico ha già dato i primi risultati: il test ha portato alla diagnosi dei primi due casi in Lombardia, come riportato dalla struttura in una nota.Questi nuovi casi portano il bilancio nazionale a quattro, considerando il caso veneto di un viaggiatore 25enne trattato dall’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, Verona, e quello di un altro viaggiatore sulla cinquantina seguito all’ospedale di Forlì. Tutti i casi sono di importazione, con i pazienti di ritorno dal Brasile e da Cuba.

L’infezione da virus Oropouche provoca febbre molto alta, dolori articolari e muscolari e rash cutaneo. Si trasmette all’uomo attraverso le punture di moscerini o zanzare. Il principale vettore, il Culicoides paraensis, è attualmente presente solo in Sud e Centro America e non in Europa. Inoltre, non esistono prove di trasmissione interumana del virus Oropouche.

“L’importanza di queste diagnosi effettuate in Italia è essenziale per monitorare la diffusione del virus”, ha dichiarato Gismondo. “Attualmente, la diagnosi è appannaggio dei centri di riferimento per le arbovirosi, come il nostro, e si basa principalmente su tecniche molecolari home-made. Di fronte alla diffusione di virus, anche se non ci sono rischi nel nostro Paese, è sempre importante non sottovalutare i sintomi e i dati epidemiologici e rivolgersi ai laboratori di riferimento”.

