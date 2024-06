Ancora una tragedia sul lavoro in Lombardia

🔊 Ascolta articolo -

Un operaio di 35 anni muore incastrato in un macchinario a Rivarolo Mantovano

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in Lombardia. Poco prima delle 8, un operaio di 35 anni è rimasto fatalmente incastrato in un macchinario di laminazione presso un’azienda a Rivarolo Mantovano.

La notizia è stata confermata dall’azienda regionale di emergenza e urgenza della Lombardia. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche le forze dell’ordine e i tecnici dell’Ats per avviare le indagini e chiarire le cause dell’incidente.

