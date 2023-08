Meteo Italia: Ciclone Circe porta temporali e venti forti, calo delle temperature

🔊 Ascolta l'articolo

Condizioni meteo attuali

Il ciclone di origine atlantica, noto come “Ciclone Circe,” continua a influenzare il meteo in Italia, con effetti significativi su diverse regioni del Paese. Attualmente, il vortice è posizionato tra Emilia e Marche, generando spire perturbate che si estendono dal Nord-Est fino alla Sicilia. Questa posizione del ciclone determina un graduale miglioramento solo nelle regioni del Nord-Ovest e in Sardegna, mentre altre zone continuano ad essere influenzate dalle sue perturbazioni.

Impatto del ciclone

Il “Ciclone Circe” sta provocando forti venti e un temporaneo calo delle temperature in diverse aree del Paese. Il vento, particolarmente forte o molto forte di Maestrale, interessa i bacini occidentali, con previsioni di Foehn anche nella Pianura Padana occidentale nei prossimi giorni. Al Sud, i venti si intensificheranno ulteriormente fino a martedì.

Rischio di temporali intensi

Le perturbazioni causate dal ciclone portano con sé il rischio di temporali intensi e locali nubifragi con grandine. Nelle prime ore del mattino, le zone a maggior rischio saranno l’Emilia Romagna e il Triveneto. Nel corso della giornata, le regioni centrali, in particolare Basse Marche, Abruzzo, Lazio e Molise, saranno interessate da instabilità e temporali. Altre regioni avranno condizioni meteorologiche meno gravi con schiarite.

Prospettive future

Il miglioramento del meteo è previsto a partire dalla prima domenica di agosto, quando il sole splenderà, specialmente nella zona occidentale del Paese, grazie anche ai venti secchi e caldi di Foehn. Tuttavia, temporali potrebbero ancora interessare il Triveneto e le regioni adriatiche centrali, soprattutto Friuli Venezia Giulia e Marche.

Calo anomalo delle temperature e venti forti

La nuova settimana inizierà con un meteo più asciutto e schiarite quasi ovunque, tranne nelle regioni adriatiche, dove residui momenti di instabilità sono ancora possibili. Un aspetto peculiare dell’inizio della settimana sarà rappresentato dal calo anomalo delle temperature al mattino e dai venti forti di Maestrale. Queste condizioni conferiranno al periodo un’atmosfera tipica di fine settembre – inizio ottobre, contribuendo ad un “quasi autunno nel cuore dell’Estate.”

NEL DETTAGLIO

Sabato 5. Al Nord: rovesci anche intensi su Emilia Romagna e Triveneto, fresco. Al Centro: rovesci forti specie sulle adriatiche, fresco e ventoso. Al Sud: temporali forti in transito, ventoso.

Domenica 6. Al Nord: locali rovesci al Nord-Est, soleggiato altrove; fresco. Al Centro: soleggiato a tratti variabile sulle adriatiche, fresco. Al Sud: soleggiato, nubi in Calabria, fresco e ventoso.

Lunedì 7. Al Nord: sereno, ventoso e molto fresco al mattino, 10°C in pianura. Al Centro: sereno, ventoso e fresco al mattino; qualche rovescio sulle regioni del Medio Adriatico. Al Sud: sereno, molto ventoso e fresco al mattino

TENDENZA: temperature sottomedia specie al mattino su tutta l’Italia, ma tempo in miglioramento; da mercoledì nuova fase più calda in graduale arrivo.

