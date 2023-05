Richiesta di archiviazione respinta: Delmastro sarà giudicato in relazione caso Cospito

🔊 Ascolta l'articolo

Il gip di Roma ha stabilito che l’udienza per il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, indagato per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso Cospito, si terrà nel mese di luglio. La richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Roma non è stata accolta, e il giudice entrerà nel merito della vicenda ascoltando le parti coinvolte prima di prendere una decisione.

Inizialmente, la Procura di Roma aveva chiesto l’archiviazione dell’inchiesta. Tuttavia, il gip ha fissato l’udienza a seguito della richiesta dei pubblici ministeri coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi. Secondo una nota della Procura, la richiesta di archiviazione riconosce l’esistenza oggettiva della violazione del segreto amministrativo, ma sottolinea l’assenza dell’elemento soggettivo del reato, attribuibile a un errore sulla legge extrapenale.

(con fonte AdnKronos)

