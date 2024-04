Roma: udienza decisiva nel processo per l’omicidio di Giulio Regeni

By

Nuova udienza davanti alla Prima Corte d’Assise di Roma per il processo contro quattro agenti egiziani accusati del sequestro e dell’omicidio di Giulio Regeni nel 2016

Oggi si è svolta una nuova udienza cruciale davanti alla Prima Corte d’Assise di Roma nel processo contro quattro agenti egiziani accusati del sequestro e dell’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. Tra le testimonianze sentite in aula, ha particolare rilievo quella di Claudio Regeni, il padre del ricercatore.

Accanto alla famiglia Regeni e al loro avvocato, Elly Schlein, segretaria del Pd, ha espresso il suo sostegno, sottolineando l’importanza di questo processo per l’intera Repubblica, non solo per la famiglia coinvolta. Schlein ha anche evidenziato le difficoltà incontrate nel processo a causa dei rapporti con l’Egitto.

I quattro agenti della National Security egiziana imputati, sono accusati di sequestro di persona pluriaggravato. In particolare, a Magdi Ibrahim Abdelal Sharif viene contestato anche il concorso in lesioni personali aggravate e il concorso in omicidio aggravato.

