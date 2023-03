Tifosi Eintracht, guerriglia a Napoli: città a ferro e fuoco

🔊 Ascolta l'articolo

Nella zona centrale di Napoli si sono verificati scontri tra i tifosi dell’Eintracht Francoforte e le forze dell’ordine, nonostante il divieto di vendita dei biglietti per la partita di Champions League. I sostenitori tedeschi, tra cui alcuni ultras dell’Atalanta, sono arrivati in città e hanno attraversato diverse strade del centro in un lungo corteo prima di raggiungere piazza del Gesù Nuovo. Nonostante alcuni pullman messi a disposizione dall’azienda dei trasporti del Comune di Napoli, i tifosi dell’Eintracht hanno rifiutato di salire a bordo per diverse ore.

La tensione è aumentata e sono stati lanciati oggetti contro le forze dell’ordine, che sono riuscite a evitare il contatto con gli ultras napoletani. In seguito, ci sono state scene di guerriglia urbana e un’auto della Polizia è stata incendiata. I tifosi sono stati riportati nell’hotel dove risiedono da ieri sera, con tutta la zona presidiata dalle forze dell’ordine con mezzi blindati. Prima degli scontri, la Polizia di Stato ha evitato in diverse occasioni contatti tra i tifosi dell’Eintracht e i gruppi di tifoseria organizzata del Napoli. Inoltre, ieri sera sono stati notati circa 100 tifosi partenopei in piazza Dante, riconducibili a sodalizi della Curva B dello stadio Maradona, che si sono suddivisi in piccoli gruppi, uno dei quali si è allontanato abbandonando diversi oggetti.

Un autista dell’azienda del trasporto pubblico del Comune di Napoli è stato ferito da frammenti di vetro rotto dal lancio di un oggetto contro il mezzo e trasportato in ospedale per accertamenti.

