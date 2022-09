L’assessore Scoccimarro alla presentazione di “Recupera e respira”: “Fvg prosegue nei progetti per il riciclo, guardiamo al futuro dei giovani”.

“La regione è impegnata a portare avanti questo progetto ambizioso per la tutela dell’ambiente, La raccolta differenziata di questi device esauriti rappresenta un cambiamento culturale permesso dall’ investimento di molte risorse per avere la massima condivisione dei cittadini”. Così Fabio Scoccimarro, assessore regionale all’ambiente e all’energia del Friuli Venezia Giulia, alla presentazione del progetto ‘Recupera e Respira’ di Chiesi, il primo progetto nell’Unione Europea dedicato al recupero e al corretto smaltimento degli inalatori esauriti utilizzati per la cura delle patologie respiratorie.