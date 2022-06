Meteo, nuove ondate di calore: sfioreremo i 44° nel weekend

Il caldo continua a dominare incontrastato sull’Italia con l’anticiclone Caronte si rinforzerà ulteriormente nel weekend portando le temperature a picchi di 44 gradi. Per avere i primi segnali di un allentamento della morsa del caldo bisognerà attendere ancora una settimana. Mercoledì 6 luglio sono infatti attesi segnali di cedimento al Nord.

Sulle Alpi – indica Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it – fino a domani sono possibili temporali, poi nel weekend e nei primi giorni della nuova settimana il picco massimo di Caronte tornerà a padroneggiare anche in montagna al Nord.

Avremo temperature fino a 39-40°C a Firenze e Roma, 36-37°C anche a Milano e in Val Padana con valori ‘algerini’ anche al Sud. Ma come è successo anche negli ultimi giorni, il Centro potrebbe essere colpito in modo più intenso rispetto al resto dell’Italia: ci attendiamo punte di 42°C nelle zone interne di Umbria, Lazio ed Abruzzo.

NEL DETTAGLIO:

Giovedì 30. Al Nord: soleggiato e nuovamente caldo. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: continua una fase decisamente rovente con picchi oltre i 40°C.

Venerdì 1. Al Nord: soleggiato e molto caldo con temporali pomeridiani sulle Alpi orientali. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: continua una fase decisamente rovente con picchi oltre i 40°C.

Sabato 2. Al Nord: soleggiato e molto caldo. Al Centro: sole e caldo intenso eccezionale con valori di nuovo sui 40°C. Al Sud: dominio di Caronte con solleone e caldo opprimente.

Tendenza. Caldo ad oltranza con temperature nordafricane e condizioni di disagio su gran parte dell’Italia almeno fino a mercoledì 6 Luglio.