Calciomercato, Juventus: Dybala va via, non rinnova il contratto

Paulo Dybala non rinnoverà il contratto con la Juventus e lascierà la società bianconera a giugno, alla scadenza dell’attuale accordo. L’incontro tra l’entourage dell’argentino e i dirigenti della Juventus, secondo quanto riporta Sky Sport, ha dato esito negativo. Il 28enne di Laguna Larga si libererà a parametro zero e già ora può firmare con un’altra società in vista della stagione 2022-2023.

(AdnKronos)

