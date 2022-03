M5S: plebiscito su Conte, è lui il leader col 94% voti

Giuseppe Conte è stato confermato leader del M5s con oltre il 94% delle preferenze (94,19% dei voti validi). Sui 130.570 iscritti aventi diritto di voto, 59.047 hanno partecipato alla votazione: in 55.618 si sono espressi per la conferma dell’ex premier alla presidenza del movimento, mentre in 3.429 (5,81%) hanno votato contro.

Laura Bottici, con 40.060 preferenze pari al 67,84% dei voti validi, è stata eletta nel Comitato di garanzia, attualmente composto da Roberto Fico e Virginia Raggi. Per Jacopo Berti 18.987 preferenze, pari al 32,16% dei voti validi. Questo l’esito della votazione degli iscritti al movimento sulla piattaforma SkyVote.