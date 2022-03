Covid Italia, 60.415 contagi e 93 morti: i dati per regione 20 marzo

<

Sono 60.415 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 20 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 93 morti.

LAZIO – Sono 7.413 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 marzo 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 7 decessi. A Roma 3.484 casi di positività.

”Oggi nel Lazio su 6.504 tamponi molecolari e 39.430 tamponi antigenici per un totale di 45.934 tamponi, si registrano 7.413 nuovi casi positivi (-1.573). Sono sette i decessi (+2), 1.018 i ricoverati (+6), 75 le terapie intensive (-1) e +5.484 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,1%. I casi a Roma città sono a quota 3.484” ha comunicato in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

EMILIA ROMAGNA – Sono 3.896 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 20 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 15.246 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 7.708 molecolari e 7.538 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 25,5%. ‘I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 51 (stabili rispetto a ieri), l’età media è di 65,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 880 (+13 rispetto a ieri, +1,5%), età media 74,9 anni. ‘L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 41,9 anni.

”I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 39.347 (+1.707). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 38.416 (+1.694), il 25,5% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 2.182 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.183.784.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 732 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 marzo 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri due decessi. ”Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.748 tamponi molecolari sono stati rilevati 153 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 8,75%. Sono inoltre 4.105 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 579 casi (14,1%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti risultano essere 129”. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.864, con la seguente suddivisione territoriale: 1.191 a Trieste, 2.313 a Udine, 923 a Pordenone e 437 a Gorizia. I totalmente guariti sono 297.424, i clinicamente guariti 136, mentre le persone in isolamento risultano essere 20.419”. ”Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 322.977 persone con la seguente suddivisione territoriale: 70.277 a Trieste, 133.643 a Udine, 78.082 a Pordenone, 36.179 a Gorizia e 4.796 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 unità a seguito di 3 test positivi rimossi dopo la revisione dei casi (Ud)”.

SARDEGNA – Sono 1.411 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 marzo 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. ”In Sardegna si registrano oggi 1.411 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1110 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8593 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20 (+2). I pazienti ricoverati in area medica sono 322 (-5). 28376 sono i casi di isolamento domiciliare (+692)” comunica la Regione Sardegna. ”Si registrano 4 decessi: 1 donna di 87 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 donna di 94 anni, residente nella provincia di Oristano, e due casi nella provincia di Nuoro”.

PUGLIA – Sono 6.464 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 20 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 31.485 tamponi. I decessi totali nella regione sono 7.858 dall’inizio dell’emergenza.

I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 1.850; Provincia di Bat: 411; Provincia di Brindisi: 590; Provincia di Foggia: 731; Provincia di Lecce: 2.139; Provincia di Taranto: 678; Residenti fuori regione: 49; Provincia in definizione: 16. Le persone attualmente positive sono 102.486. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 562. I malati in terapia intensiva sono 27.

VENETO – Sono 4.656 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 20 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati da ieri altri 3 morti. Gli attuali positivi sono 66.408 (+1.030). In ospedale, i pazienti covid ricoverati in area non critica sono 728 (-4), mentre le persone in terapia intensiva sono 59 (-1).

TOSCANA – Sono 4.577 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 20 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 4.577 su 27.063 test di cui 7.774 tamponi molecolari e 19.289 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,91% (57,9% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.772.667 di cui 2.334.076 dosi booster.

