Marevivo, tornano all’Elba i futuri Delfini Guardiani dell’Isola

Dopo la Sicilia, approda in Toscana, all’Isola d’Elba, per il quarto anno consecutivo il progetto ‘Delfini Guardiani dell’Isola’ di Marevivo Onlus, rivolto alle scuole primarie delle isole minori italiane con l’obiettivo di sensibilizzare i giovanissimi all’acquisizione di pratiche e abitudini sostenibili. Il percorso didattico vedrà coinvolti oltre 300 bambini e bambine, delle classi III, IV e V , in attività didattiche finalizzate a far conoscere le bellezze della propria isola e a trasmettere valori di tutela e salvaguardia ambientale ai futuri ‘guardiani dell’isola’.

La prosecuzione del progetto è stata assicurata dal sostegno della Msc Foundation e dalla collaborazione di dirigenti scolastici e docenti. Il progetto vanta anche la collaborazione con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano che supporta le attività didattiche, contribuendo a diffondere il valore e il ruolo del Parco nella tutela dell’ambiente naturale e della cultura dell’arcipelago.

Le iniziative in programma partiranno lunedì 14 marzo e andranno avanti fino al termine dell’anno scolastico. Anche per questa edizione, le alunne e gli alunni coinvolti saranno impegnati in un fitto programma di attività in presenza, sia indoor che outdoor sotto la guida degli operatori Marevivo e insieme agli insegnanti.