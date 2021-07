Sequestrato a Caltanissetta ospizio lager: 3 arresti

Cinque le ordinanze cautelari personali. Le accuse a vario titolo sono di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti, abbandono di incapaci ed esercizio abusivo della professione.

Tre persone arrestate e due interdette perché accusate, a vario titolo, di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti, abbandono di incapaci ed esercizio abusivo della professione di infermiere. Le ordinanze eseguite nei confronti di titolari e dipendenti – uno in carcere, due ai domiciliari e due interdetti dalla professione per un anno – di una struttura socio assistenziale per disabili psichici di Caltanissetta, posta sotto sequestro sempre su disposizione dell’autorità giudiziaria.