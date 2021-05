Roma, maxi-voragine a Torpignattara: inghiottite due auto

Una voragine si è aperta in via Zenodossio, in zona Torpignattara, in un’area compresa tra i civici 2 e 20, a ridosso dei palazzi. Inghiottite due macchine, una Mercedes e una Smart lì parcheggiate.

Sul posto gli agenti del V gruppo Prenestino della Polizia Locale che hanno chiuso il tratto interessato.

A causare il cedimento del manto stradale sarebbe stata una fuoriuscita di acqua dalla carreggiata. In strada anche i vigili del fuoco e personale Acea.

(AdnKronos)