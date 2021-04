Usa: nessun dubbio per il perito: “George Floyd ucciso dalla polizia”

La morte di George Floyd è stata causata dal modo in cui è stato trattenuto dagli agenti di polizia. Lo ha detto un perito alla corte durante il processo per omicidio in cui è imputato l’agente Derek Chauvin, quello che pose il suo ginocchio sul collo di Floyd.

Secondo l’esperto, Floyd è morto dopo che l’ufficiale si è inginocchiato sul suo collo dopo averlo fermato perché aveva tentato di utilizzare una banconota falsa in un minimarket. Il dottor Lindsey Thomas, un patologo forense che si è ritirato nel 2017 dall’ufficio del medico legale della contea di Hennepin, ha detto alla corte: “Questa è una morte in cui sia il cuore che i polmoni hanno smesso di funzionare. Questo è dovuto alla compressione delle forze dell’ordine”.

La difesa di Chauvin ha sempre sostenuto che ad uccidere l’uomo fossero stati l’uso di droghe o le malattie cardiache di Floyd. Ma l’autopsia ha escluso infarto, aneurisma e altre cause, e il dottor Thomas ha aggiunto che non si è trattato nemmeno di una morte per overdose di droga.