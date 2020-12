Meteo: Italia sotto la neve al nord, video e foto 3bmeteo.com

L’Italia si è ritrovata imbiancata al Nord, anche a quote bassissime. Ecco la situazione e le previsioni fornite da 3bmeteo.com con relative foto e video da tutta Italia

AGGIORNAMENTO ORE 9,40. 30CM DI NEVE IN LOMBARDIA. Continua a nevicare intensamente in su gran parte della Val Padana, in particolare in Lombardia dove lo spessore di neve fresca raggiunge ormai i 30cm su alcune zone della provincia di Bergamo, 25cm in Brianza ad una quota di 350m. Si tratta di neve asciutta che cade con temperature intorno a 0°C o lievemente anche inferiori fin sulle aree di pianura.

NEVE SULL’A21. Continua a nevicare sull’Emilia occidentale con i fiocchi che imbiancano anche la A21 Torino Piacenza.

NEVE ANCHE IN LIGURIA. Fiocchi di neve riescono a raggiungere la costa ligure imbiancando le zone comprese tra Genova e Savona, fino a Pietra Ligure, mentre vanno attenuandosi i fenomeni sulle zone interne del Ponente.

LA NEVE SI TRASFORMA IN PIOGGIA A VENEZIA. Dopo l’imbiancata dell’alba la temperatura a Venezia è tornata in positivo e la colonnina segna ora +1°C, con la neve che ha lasciato posto alla pioggia. Notevole lo scarto termico con le aree meridionali della regione, con temperature fino a 10°C a Porto Tolle, sul Delta del Po.

AGGIORNAMENTO ORE 8. NEVE IN PIANURA AL NORD. L’attesa intensa perturbazione ha raggiunto dalla serata di ieri le regioni nordoccidentali e nella notte si è estesa al resto del Nord Italia, trovandosi a scorrere su un cuscino di aria fredda che permette nevicate su gran parte della Pianura Padana. Pochi centimetri a Torino, ma la nevicata è più intensa sul basso Piemonte e su quello orientale, con circa 10cm al suolo a Cuneo e Vercelli. Nevica in Lombardia a Milano, Bergamo, Brescia con una decina di centimetri sul capoluogo lombardo, 20cm a Bergamo. Nevica in Veneto a Verona, Treviso e addirittura a Venezia, così come nel Friuli Vg con i fiocchi che hanno raggiunto Pordenone e Udine.

BUFERE DI NEVE IN LIGURIA. L’entroterra ligure è molto esposto a questo tipo di circolazione, con la Tramontana scura che causa bufere di neve sull’entroterra di Savona e Genova, temporali sulla costa e fiocchi che a tratti si spingono fin lungo il litorale savonese, raggiungendo verso ovest anche finalese, pietrese e ingauno.

NEVE E GELICIDIO SULL’EMILIA OCCIDENTALE. La perturbazione coinvolge anche l’Emilia con precipitazioni intense che sulle aree occidentali risultano nevose fino in pianura. Sotto la neve Piacenza e Parma, dove le temperature si mantengono intorno agli zero gradi, mentre risalgono verso est con pioggia a Bologna. Neve mista a gelicidio invece oltre Parma, dove la colonna d’aria sovrastante si è scaldata portandosi oltre lo zero.

PREVISIONI PROSSIME ORE. Proseguiranno i fenomeni in mattinata al Nord con neve fino in pianura su Piemonte, Lombardia, ovest Emilia, alto Veneto, parte del Friuli VG ed entroterra ligure con fiocchi a tratti fin sulla costa tra Savona e Genova, ma con il passare delle ore cominceranno ad attenuarsi tanto che in giornata sono attese le prime schiarite su Piemonte e Ponente Ligure ed entro sera si esauriranno i fenomeni anche sul resto del Nord Italia, salvo residui su Friuli e alto Veneto, nevosi dai 200m. Persisteranno fino a sera alcune nevicate sulle Alpi occidentali al confine con la Francia. Da segnalare in serata la formazione di banchi di nebbia sparsi sulla Val Padana. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia.

Accumuli totali di neve previsti

