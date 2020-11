E’ morto Diego Maradona, l’implacabile 2020 si porta via anche il “Pibe de oro”

(AUDIO LETTURA DELL’ARTICOLO PER IPO E NON VEDENTI NEL PLAYER IN BASSO) – La notizia è di quelle che lascia senza fiato: el “Pibe de Oro” ha lasciato questa terra. Un lutto enorme nel mondo del calcio la perdita di Diego Armando Maradona; questo implacabile 2020 ha spazzato via l’esistenza dell’asso argentino che da poco aveva compiuto 60 anni. Il mondo, non soltanto del calcio, piange la morte di Diego, avvenuta per un arresto cardiaco.

Non solo in Argentina la commozione per la perdita del grande calciatore albiceleste, ma anche a Napoli la costernazione è grande e l’emozione palpabile. Se ne va un “genio” del calcio, con un dono divino nei piedi. Tante le manifestazioni e i ricordi di coloro che con lui hanno vissuto lo storico scudetto del Napoli:

“Sono talmente sconvolto che non riesco a parlare. Mi scusi, ma proprio non riesco a parlare”, dice all’Adnkronos Ottavio Bianchi, allenatore del Napoli del primo scudetto, nella stagione 1986-87, commentando la notizia della morte del Pibe de Oro. “Non riesco nemmeno a parlare…”, si limita a rispondere Bruno Giordano, amico e storico compagno di squadra di Maradona nel Napoli. Questi solo per citarne alcuni. Adios Dieghito!

(AUDIO PER IPO E NON VEDENTI)

