Incidente camion A1: traffico bloccato tra Firenze Sud e Incisa

Un camion ha invaso la carreggiata opposta sull’A1 a Rignano sull’Arno causando code e deviazioni; i soccorsi sono al lavoro

Camion invade carreggiata opposta – Oggi, 16 febbraio, un camion ha invaso la carreggiata opposta al chilometro 311 dell’Autostrada A1, nel territorio comunale di Rignano sull’Arno, in Toscana, in direzione sud. L’incidente ha costretto la sospensione della circolazione tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello. Dalle 8:25, i vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre della sede centrale e del distaccamento di Figline Valdarno, sono intervenuti per mettere in sicurezza il tratto e rimuovere il mezzo coinvolto.

Interventi dei soccorsi

Sul posto sono state inviate due squadre dei vigili del fuoco e un’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest. Oltre ai pompieri, sono intervenuti la polizia stradale, il personale della Direzione del quarto tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia e i soccorsi sanitari. L’incidente ha provocato 3 km di coda verso Roma e 4 km in carreggiata opposta verso Firenze, dove la circolazione procede su due corsie.

Percorsi alternativi consigliati

Chi viaggia in direzione Firenze può uscire a Incisa e seguire le indicazioni per Firenze Sud, rientrando poi in A1. In direzione Roma, invece, occorre uscire a Firenze Sud, seguire le indicazioni per Incisa e rientrare in A1. Per chi percorre lunghe tratte da Roma verso Bologna, Autostrade consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la SS715 Siena-Bettolle verso Siena e rientrare a Firenze Impruneta. Viceversa, da Bologna verso Roma, è consigliato uscire a Firenze Impruneta, percorrere la SS715 verso Bettolle e rientrare a Valdichiana.

(con fonte AdnKronos)