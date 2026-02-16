Danni ciclone Harry, Meloni nuovamente a Niscemi: decreto e 150 milioni subito VIDEO

Video
Nuovo sopralluogo nelle aree colpite dal maltempo: annunciate risorse immediate, demolizioni, messa in sicurezza e indennizzi per famiglie e imprese
La premier Giorgia Meloni è tornata oggi, lunedì 16 febbraio, in Sicilia per una ricognizione nelle zone devastate dal ciclone Harry, iniziando da Niscemi. Accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, la presidente del Consiglio ha effettuato un sopralluogo nella zona rossa del Comune.
Decreto da 150 milioni e commissario straordinario
Durante la visita, Meloni ha annunciato un decreto con risorse immediate per 150 milioni di euro che sarà approvato nel Consiglio dei ministri di mercoledì. Il provvedimento sarà subito operativo, con fondi disponibili dal giorno successivo. Per Niscemi è stato nominato un commissario straordinario, individuato nello stesso Ciciliano, con l’obiettivo di accelerare gli interventi senza ritardi burocratici.
Le risorse saranno destinate a tre priorità principali: demolizione degli edifici da abbattere, messa in sicurezza del territorio e indennizzi per chi ha perso abitazioni o attività produttive.
Sicurezza prima delle tempistiche
Sulla definizione della fascia di rispetto nell’area interessata dalla frana, la premier ha sottolineato che si tratta di decisioni basate su dati tecnici. Meloni ha spiegato che forzare decisioni per fornire risposte rapide metterebbe a rischio la sicurezza delle persone e che l’obiettivo resta fornire indicazioni certe solo quando supportate da elementi scientifici. Secondo la presidente del Consiglio, oggi Niscemi è tra i territori più monitorati d’Europa grazie al lavoro congiunto di genio militare, Protezione civile e vigili del fuoco.
Incontri con cittadini e istituzioni locali
Durante la visita sono stati incontrati cittadini, amministratori e comitati locali per raccogliere elementi utili alla definizione delle ordinanze future.
Gli interventi riguardano anche viabilità, scuole e sistemazioni temporanee per gli sfollati, oltre agli indennizzi per l’acquisto di nuove abitazioni.
Il coordinamento tra governo e Regione
Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha espresso apprezzamento per il ritorno della premier nei territori colpiti, sottolineando l’importanza del coordinamento tra governo nazionale e amministrazione regionale. Nel frattempo il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha espresso fiducia nel sostegno del governo e nella capacità del territorio di superare l’emergenza.
Sono tornata oggi a Niscemi per un nuovo sopralluogo nelle aree colpite dalla frana, per incontrare i cittadini e dare risposte concrete alla comunità duramente colpita da questa emergenza.
Lo Stato c’è. pic.twitter.com/G2Xmm10w4r
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 16, 2026
