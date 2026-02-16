Danni ciclone Harry, Meloni nuovamente a Niscemi: decreto e 150 milioni subito VIDEO

Connect with us

Published

38 minuti ago

on

Nuovo sopralluogo nelle aree colpite dal maltempo: annunciate risorse immediate, demolizioni, messa in sicurezza e indennizzi per famiglie e imprese

La premier Giorgia Meloni è tornata oggi, lunedì 16 febbraio, in Sicilia per una ricognizione nelle zone devastate dal ciclone Harry, iniziando da Niscemi. Accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, la presidente del Consiglio ha effettuato un sopralluogo nella zona rossa del Comune.

Decreto da 150 milioni e commissario straordinario

Durante la visita, Meloni ha annunciato un decreto con risorse immediate per 150 milioni di euro che sarà approvato nel Consiglio dei ministri di mercoledì. Il provvedimento sarà subito operativo, con fondi disponibili dal giorno successivo. Per Niscemi è stato nominato un commissario straordinario, individuato nello stesso Ciciliano, con l’obiettivo di accelerare gli interventi senza ritardi burocratici.
Le risorse saranno destinate a tre priorità principali: demolizione degli edifici da abbattere, messa in sicurezza del territorio e indennizzi per chi ha perso abitazioni o attività produttive.

Sicurezza prima delle tempistiche

Sulla definizione della fascia di rispetto nell’area interessata dalla frana, la premier ha sottolineato che si tratta di decisioni basate su dati tecnici. Meloni ha spiegato che forzare decisioni per fornire risposte rapide metterebbe a rischio la sicurezza delle persone e che l’obiettivo resta fornire indicazioni certe solo quando supportate da elementi scientifici. Secondo la presidente del Consiglio, oggi Niscemi è tra i territori più monitorati d’Europa grazie al lavoro congiunto di genio militare, Protezione civile e vigili del fuoco.

Incontri con cittadini e istituzioni locali

Durante la visita sono stati incontrati cittadini, amministratori e comitati locali per raccogliere elementi utili alla definizione delle ordinanze future.
Gli interventi riguardano anche viabilità, scuole e sistemazioni temporanee per gli sfollati, oltre agli indennizzi per l’acquisto di nuove abitazioni.

Il coordinamento tra governo e Regione

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha espresso apprezzamento per il ritorno della premier nei territori colpiti, sottolineando l’importanza del coordinamento tra governo nazionale e amministrazione regionale. Nel frattempo il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha espresso fiducia nel sostegno del governo e nella capacità del territorio di superare l’emergenza.

LE ULTIME NOTIZIE

Finanziamenti Comitato Giusto dire No: nota del ministero all’Anm

16 Febbraio 2026
Documento del ministero della Giustizia solleva dubbi su possibili finanziamenti indiretti legati alle donazioni al Comitato promosso dall’Anm La lettera...
Read More
Finanziamenti Comitato Giusto dire No: nota del ministero all’Anm

Myplant & Garden 2026: filiera verde globale a Fiera Milano

16 Febbraio 2026
Decima edizione del salone internazionale del verde professionale con 800 espositori e buyer da 47 Paesi: focus su economia, export...
Read More
Myplant & Garden 2026: filiera verde globale a Fiera Milano

Danni ciclone Harry, Meloni nuovamente a Niscemi: decreto e 150 milioni subito VIDEO

16 Febbraio 2026
Nuovo sopralluogo nelle aree colpite dal maltempo: annunciate risorse immediate, demolizioni, messa in sicurezza e indennizzi per famiglie e imprese...
Read More
Danni ciclone Harry, Meloni nuovamente a Niscemi: decreto e 150 milioni subito VIDEO

Incidente camion A1: traffico bloccato tra Firenze Sud e Incisa

16 Febbraio 2026
Un camion ha invaso la carreggiata opposta sull’A1 a Rignano sull’Arno causando code e deviazioni; i soccorsi sono al lavoro...
Read More
Incidente camion A1: traffico bloccato tra Firenze Sud e Incisa

Iran potrebbe aprire i siti nucleari agli ispettori Aiea

16 Febbraio 2026
Ali Larijani conferma che l’Iran consentirà le ispezioni dell’Aiea nei propri impianti, sottolineando però che i missili restano fuori dai...
Read More
Iran potrebbe aprire i siti nucleari agli ispettori Aiea

Svizzera: deraglia un treno tra Goppenstein e Briga, diversi feriti nel Canton Vallese

16 Febbraio 2026
Un treno è deragliato nel Canton Vallese in Svizzera tra Goppenstein e Briga; si ipotizza che la causa possa essere...
Read More
Svizzera: deraglia un treno tra Goppenstein e Briga, diversi feriti nel Canton Vallese

Omicidio Campana risolto dopo 15 anni: quattro arresti a Napoli

16 Febbraio 2026
Svolta nelle indagini sull’uccisione di Carmine Campana, avvenuta nel 2010 a Giugliano in Campania: eseguite quattro misure cautelari Indagini e...
Read More
Omicidio Campana risolto dopo 15 anni: quattro arresti a Napoli

Oggi Sinner contro Machac: parte l’avventura all’Atp 500 di Doha

16 Febbraio 2026
Il tennista azzurro debutta nel torneo qatariota contro il ceco nel primo turno, dove vederla in tv e streaming Esordio...
Read More
Oggi Sinner contro Machac: parte l’avventura all’Atp 500 di Doha

Sabotaggi Alta Velocità a Bologna, riunione sicurezza al Viminale

16 Febbraio 2026
Convocato dal ministro dell’Interno il Comitato nazionale per ordine e sicurezza dopo i danneggiamenti alla rete ferroviaria Vertice sicurezza convocato...
Read More
Sabotaggi Alta Velocità a Bologna, riunione sicurezza al Viminale

Donald Trump spinge per la smilitarizzazione di Hamas, piano Usa per Gaza

16 Febbraio 2026
Washington spinge per il disarmo totale del gruppo armato palestinese mentre prende forma il progetto internazionale Board of Peace La...
Read More
Donald Trump spinge per la smilitarizzazione di Hamas, piano Usa per Gaza
Finanziamenti Comitato Giusto dire No: nota del ministero all’Anm Finanziamenti Comitato Giusto dire No: nota... 16 Febbraio 2026
Myplant & Garden 2026: filiera verde globale a Fiera Milano Myplant & Garden 2026: filiera verde... 16 Febbraio 2026
Danni ciclone Harry, Meloni nuovamente a Niscemi: decreto e 150 milioni subito VIDEO Danni ciclone Harry, Meloni nuovamente a... 16 Febbraio 2026
Incidente camion A1: traffico bloccato tra Firenze Sud e Incisa Incidente camion A1: traffico bloccato tra... 16 Febbraio 2026
Iran potrebbe aprire i siti nucleari agli ispettori Aiea Iran potrebbe aprire i siti nucleari... 16 Febbraio 2026
Svizzera: deraglia un treno tra Goppenstein e Briga, diversi feriti nel Canton Vallese Svizzera: deraglia un treno tra Goppenstein... 16 Febbraio 2026
Omicidio Campana risolto dopo 15 anni: quattro arresti a Napoli Omicidio Campana risolto dopo 15 anni:... 16 Febbraio 2026
Oggi Sinner contro Machac: parte l’avventura all’Atp 500 di Doha Oggi Sinner contro Machac: parte l’avventura... 16 Febbraio 2026
Sabotaggi Alta Velocità a Bologna, riunione sicurezza al Viminale Sabotaggi Alta Velocità a Bologna, riunione... 16 Febbraio 2026
Donald Trump spinge per la smilitarizzazione di Hamas, piano Usa per Gaza Donald Trump spinge per la smilitarizzazione... 16 Febbraio 2026

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending