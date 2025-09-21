Derby Capitale: basta Pellegrini e la Roma vince la stracittadina

Connect with us

Un gol del capitano giallorosso decide il Derby Capitale nella quarta giornata di Serie A

La Roma conquista il derby della Capitale battendo la Lazio 1-0 allo stadio Olimpico. Protagonista Lorenzo Pellegrini, schierato a sorpresa da Gasperini, che al 37′ del primo tempo ha trovato la rete decisiva con un preciso destro dal limite.

Vittoria nel Derby Capitale: Roma sale in classifica

Grazie a questo successo, i giallorossi agganciano Milan e Napoli a quota 9 punti, restando in piena corsa per il vertice dopo quattro giornate di campionato.

La squadra di Sarri, ferma a 3 punti, non riesce a reagire nonostante un secondo tempo più offensivo e resta lontana dalle posizioni di testa.

(con fonte AdnKronos)

