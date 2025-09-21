Video
-
Roma, arrestato trentenne: 70 kg di droga nascosti in auto “caveau” VIDEO
-
Tromba d’aria spiaggia di Maccarese: ombrelloni in volo, panico tra i bagnanti VIDEO
-
Cima Falkner si sgretola, vietati sentieri e vie alpinistiche nel Brenta VIDEO
-
Aggressione antisemita in autogrill a Milano: padre e figlio insultati perché ebrei VIDEO
Un gol del capitano giallorosso decide il Derby Capitale nella quarta giornata di Serie A
La Roma conquista il derby della Capitale battendo la Lazio 1-0 allo stadio Olimpico. Protagonista Lorenzo Pellegrini, schierato a sorpresa da Gasperini, che al 37′ del primo tempo ha trovato la rete decisiva con un preciso destro dal limite.
Vittoria nel Derby Capitale: Roma sale in classifica
Grazie a questo successo, i giallorossi agganciano Milan e Napoli a quota 9 punti, restando in piena corsa per il vertice dopo quattro giornate di campionato.
La squadra di Sarri, ferma a 3 punti, non riesce a reagire nonostante un secondo tempo più offensivo e resta lontana dalle posizioni di testa.
LE ULTIME NOTIZIE
Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina
Derby Capitale: basta Pellegrini e la Roma vince la stracittadina
Musetti in semifinale a Chengdu: battuto Basilashvili in 2 set
Caos in aeroporti europei per blocco informatico check-in di Collins Aerospace
Tennis Italia regina della BJK Cup, sesto trionfo e secondo di fila
Trump confuses Armenia and Cambodia after his “Aber Baijan” gaffe
F1, Verstappen imprendibile a Baku: dominio Red Bull nel GP d’Azerbaigian
Mondiale volley, Italia ai quarti dopo il 3-0 sull’Argentina
F1 Baku, Verstappen in pole: Ferrari lontane nel GP d’Azerbaigian
Brivio, due ragazze investite e uccise da un furgone: indagini in corso
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
News10 ore ago
Omicidio Sesto San Giovanni, un video a luci rosse dietro il delitto
-
Flash8 ore ago
Brivio, due ragazze investite e uccise da un furgone: indagini in corso
-
Sport19 ore ago
Serie A, Bologna in rimonta: Milan a valanga e Juventus frenata
-
Primo Piano8 ore ago
Phoenix, funerali di Charlie Kirk: attese 100mila persone
You must be logged in to post a comment Login