Funerali Claudia Cardinale, a Parigi applausi e omaggi

Funerali Claudia Cardinale, ultimo saluto a Parigi con omaggi dal mondo del cinema e dello spettacolo

Un lungo applauso ha accompagnato oggi, martedì 30 settembre 2025, i funerali di Claudia Cardinale a Parigi. La leggenda del cinema italiano e internazionale, scomparsa il 23 settembre a 87 anni nella sua casa di Nemours, è stata salutata nella chiesa di Saint-Roch, luogo simbolo delle cerimonie per i protagonisti della cultura e dello spettacolo in Francia.

Funerali Claudia Cardinale: feretro accolto sulle note di C’era una volta il West

Il feretro in legno chiaro è stato accolto dagli applausi della folla sulle note di C’era una volta il West, colonna sonora di Ennio Morricone che omaggiava uno dei ruoli più celebri dell’attrice diretta da Sergio Leone. Ai piedi dell’altare, una fotografia in bianco e nero di Claudia Cardinale mentre danza, scelta come immagine ufficiale del Festival di Cannes 2017, ricordava l’icona di un’epoca.

Alla cerimonia erano presenti i figli Claudia Squitieri e Patrick, insieme a familiari e personalità del mondo del cinema e della cultura. Tra i presenti la ministra della Cultura francese Rachida Dati, la direttrice generale dell’Unesco Audrey Azoulay, Jack Lang, Carla Bruni, Costa-Gavras, Thierry Frémaux e numerosi attori e registi francesi che hanno reso omaggio a Claudia Cardinale.

Funerali Claudia Cardinale: le parole della figlia Claudia Squitteri

“Come sempre, mia madre ha preso la sua partenza come un treno in corsa”, ha dichiarato la figlia Claudia Squitieri, ringraziando anche la Tunisia, paese natale dell’attrice, per la messa celebrata a Tunisi. Domani, mercoledì 1 ottobre, si terrà un nuovo saluto religioso a Nemours, mentre la cremazione avverrà giovedì in forma privata. La famiglia ha invitato chi vorrà ricordarla a sostenere la Fondazione Claudia Cardinale, nata a Nemours per promuovere giovani artisti. Claudia Squitieri ha voluto ricordare la madre con leggerezza: “Mamma vorrebbe essere ricordata ridendo e cantando. Pochi giorni fa cantavamo insieme Celentano in macchina. Voglio tenerla viva con la sua gioia di vivere”.

Claudia Cardinale ha segnato la storia del cinema mondiale con ruoli in capolavori di Visconti, Fellini, Leone e Herzog. Iconica la sua Angelica ne Il Gattopardo accanto ad Alain Delon. La figlia dell’attore, Anouchka Delon, le ha dedicato un messaggio commosso: “Eterna Claudia. Per sempre Angelica”.

(con fonte AdnKronos)