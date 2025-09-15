Foto rubate dai social e pubblicate su sito porno: 22enne indagato a Milano

Accusato di accesso abusivo, diffamazione e violazione della privacy dopo la denuncia di venticinque ragazze

Un 22enne dell’hinterland Sud-Est di Milano è indagato per aver sottratto immagini private dai profili social di giovani tra i 17 e i 24 anni, pubblicandole su un portale pornografico senza consenso. L’indagine, coordinata dalla procura di Milano, ipotizza i reati di accesso abusivo a sistemi informatici, diffamazione e violazione della privacy.

Le accuse

Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe prelevato foto scattate in contesti quotidiani – al mare o in città – per poi inserirle in un contesto sessuale e degradante. In alcuni casi avrebbe diffuso video in cui, sullo sfondo, apparivano le immagini delle vittime mentre un uomo compiva atti di autoerotismo.

Perquisizione e sequestri

Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese hanno perquisito l’abitazione del sospettato, sequestrando smartphone e computer per individuare i file originali, eventuali altri contenuti non ancora noti e possibili contatti per la diffusione del materiale.

Denunce e conseguenze

Le ragazze, residenti nei comuni della cintura Sud-Est milanese, avevano scoperto il caso nel marzo dello scorso anno, dopo le segnalazioni di amici e conoscenti. Le immagini, spesso prelevate da profili Instagram privati, sono state caricate online senza autorizzazione, con gravi ripercussioni sulla loro privacy e dignità.

