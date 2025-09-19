Ex Ilva, fumata nera sulla cassa integrazione per 4.450 lavoratori

Connect with us

Al ministero del Lavoro nessun accordo dopo quattro ore di confronto. Sindacati chiedono una posizione politica chiara sul futuro dell’ex Ilva prima di approvare l’aumento della cigs

Fumata nera al ministero del Lavoro: dopo quasi quattro ore di confronto non è stato raggiunto alcun accordo sulla cassa integrazione straordinaria richiesta da Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria per 4.450 dipendenti, circa 400 in più rispetto agli attuali. L’azienda ha descritto una situazione finanziaria “drammatica”, con squilibri crescenti tra costi e ricavi e una produzione insufficiente a sostenersi senza finanziamenti pubblici.

La procedura di esame congiunto si concluderà il 24 settembre, data fissata come deadline dal ministero, che ha ricordato come l’intesa non sia formalmente obbligatoria ma utile per garantire “condivisione sociale” in una fase delicata, anche per la vendita in corso. Un eventuale accordo potrebbe spostare la scadenza di qualche giorno.

I sindacati – Fiom, Fim e Uilm – restano compatti e chiedono al governo di “fare chiarezza” sul futuro dell’ex Ilva prima di discutere l’ampliamento della cigs. «È ora di sapere quale direzione si vuole prendere», ha dichiarato Loris Scarpa (Fiom). Valerio D’Alò (Fim) ha sottolineato la “mancata chiarezza” dell’esecutivo, mentre Guglielmo Gambardella (Uilm) ha parlato di “indecisionismo e scelte mancate” che non possono ricadere sui lavoratori.

L’azienda, rappresentata dal direttore generale Maurizio Saitta e dal responsabile risorse umane Claudio Picucci, ha ribadito la necessità di una rapida conclusione della procedura di vendita. Il piano industriale prevede di proseguire con un solo altoforno fino a marzo 2026, quando si aggiungerà Afo4; è atteso a breve il dissequestro di Afo1, che richiederà circa sei mesi e mezzo per essere riavviato.

Sul fronte acquisizioni, secondo indiscrezioni, gli azeri di Baku avrebbero fatto un passo indietro lasciando la partita nelle mani di Jindal e della statunitense Bedrock. I sindacati chiedono un incontro a Palazzo Chigi per ottenere risposte politiche definitive.

(con fonte AdnKronos)

