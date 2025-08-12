Salvini: “Campo rom da sgomberare e radere al suolo” dopo morte 71enne

Connect with us

Cecilia De Astis travolta nel quartiere Gratosoglio: Salvini, Calenda e Fontana intervengono

Sono stati rintracciati in un campo rom abusivo di via Selvanesco, a Milano, i quattro ragazzini di età compresa tra gli 11 e i 13 anni accusati di aver investito e ucciso Cecilia De Astis, 71 anni, nel quartiere Gratosoglio. I minori, tutti nati in Italia e di origini bosniache, viaggiavano a bordo di un’auto rubata a turisti francesi.

Le reazioni politiche
La vicenda ha acceso un acceso dibattito politico. Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, in un post su X, ha chiesto lo sgombero immediato del campo rom e la sua demolizione, definendo la tragedia “pazzesca” e invocando l’arresto dei genitori e la revoca della patria potestà.

A stretto giro è arrivata la replica del leader di Azione Carlo Calenda, favorevole allo sgombero dei campi rom ma critico verso Salvini: “Non ho capito perché lo chiedi al Sindaco e non al Ministro degli Interni. Mi sembra propaganda politica, l’unica cosa che fai nella vita”.

Sulla stessa linea di Salvini, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Milano, Simone Orlandi, ha parlato di “criminalità infantile” e di “zone franche” in città, chiedendo lo sgombero immediato e definitivo di tutti gli accampamenti abusivi.

L’intervento di Fontana
Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha definito l’episodio “una tragedia che non può rimanere impunita”, sottolineando come non si tratti di un semplice incidente ma del frutto di “illegalità, arroganza e impunità” che non possono più essere tollerate.

(con fonte AdnKronos)

