Maltempo flagella il Centronord: oltre 1.300 interventi dei vigili del fuoco

Video
-
Tromba d’aria spiaggia di Maccarese: ombrelloni in volo, panico tra i bagnanti VIDEO
-
Cima Falkner si sgretola, vietati sentieri e vie alpinistiche nel Brenta VIDEO
-
Aggressione antisemita in autogrill a Milano: padre e figlio insultati perché ebrei VIDEO
-
Roma, autobus Atac in fiamme sulla Flaminia Nuova: coinvolte due auto VIDEO
Piogge torrenziali, vento e frane: emergenza in Lombardia, Veneto, Toscana e Liguria
Il Centronord è stato investito da una nuova ondata di maltempo che da ieri ha messo in ginocchio diverse regioni. I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 1.300 interventi per allagamenti, caduta di alberi, frane e danni provocati da raffiche di vento. Colpite in particolare Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana. A Roma e provincia gli interventi si sono fermati a una quarantina, perlopiù per rami pericolanti e allagamenti locali.
Lombardia la più colpita
La situazione più critica si registra in Lombardia, con 520 interventi concentrati nelle province di Monza Brianza, Pavia e Varese. In Piemonte sono stati eseguiti 260 soccorsi, soprattutto tra Novara, Alessandria e il Verbano Cusio Ossola.
Veneto e Liguria sotto pressione
In Veneto i vigili del fuoco hanno effettuato 110 interventi, in gran parte nel trevigiano – tra Treviso e Villorba – e nel padovano, nella zona dei Colli Euganei. A Vicenza, una frana a Monteviale ha interessato alcune abitazioni senza coinvolgere persone. In Liguria si contano oltre 150 operazioni di soccorso.
Toscana travolta dal vento
Particolarmente gravi i danni in Toscana, con oltre 300 interventi. Le zone più colpite sono state la costa centro-settentrionale, in particolare Livorno, Versilia e Massa, investite da un sistema temporalesco violento e rapido. Raffiche fino a 100 km/h hanno devastato stabilimenti balneari, sradicato alberi nelle province di Pisa e Pistoia e provocato allagamenti diffusi. La Protezione Civile è rimasta in azione per tutta la notte per fronteggiare la situazione.
Valutazione dei danni
Il fenomeno, caratterizzato da downburst e fulminazioni frequenti, ha generato forte apprensione tra i cittadini. La stima completa dei danni è ancora in corso, ma il bilancio provvisorio conferma una delle peggiori ondate di maltempo della stagione.
LE ULTIME NOTIZIE
Trump revokes Secret Service protection for Kamala Harris
Roma, Bologna e Fiorentina: ecco le avversarie nelle coppe europee 2025/26
Iran threatens to leave the NPT after sanctions snapback
USA, Jim O’Neill appointed interim director of the CDC
Maltempo flagella il Centronord: oltre 1.300 interventi dei vigili del fuoco
Irama ed Elodie insieme per la prima volta: fuori oggi il brano “Ex”
Macron a Trump: “Senza accordo entro lunedì vuol dire che Putin si prende gioco di te”
Ucciso a Sana’a il premier Houthi Ahmed al-Rahawi da Idf
Europa e Conference League, oggi i sorteggi a Montecarlo
Formula 1, al via il Gp d’Olanda: oggi le prime libere a Zandvoort
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
Meteo11 ore ago
Maltempo, allerta arancione in quattro regioni: rischio nubifragi
-
Sport12 ore ago
Sinner domina Popyrin e vola al terzo turno dello Us Open
-
Primo Piano13 ore ago
Meloni: “Nessun soldato italiano in Ucraina”
-
Sport20 ore ago
Us Open: Cobolli vince dopo una maratona contro Brooksby e sfiderà Musetti
You must be logged in to post a comment Login