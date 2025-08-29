Maltempo flagella il Centronord: oltre 1.300 interventi dei vigili del fuoco

Connect with us

Piogge torrenziali, vento e frane: emergenza in Lombardia, Veneto, Toscana e Liguria

Il Centronord è stato investito da una nuova ondata di maltempo che da ieri ha messo in ginocchio diverse regioni. I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 1.300 interventi per allagamenti, caduta di alberi, frane e danni provocati da raffiche di vento. Colpite in particolare Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana. A Roma e provincia gli interventi si sono fermati a una quarantina, perlopiù per rami pericolanti e allagamenti locali.

Lombardia la più colpita

La situazione più critica si registra in Lombardia, con 520 interventi concentrati nelle province di Monza Brianza, Pavia e Varese. In Piemonte sono stati eseguiti 260 soccorsi, soprattutto tra Novara, Alessandria e il Verbano Cusio Ossola.

Veneto e Liguria sotto pressione

In Veneto i vigili del fuoco hanno effettuato 110 interventi, in gran parte nel trevigiano – tra Treviso e Villorba – e nel padovano, nella zona dei Colli Euganei. A Vicenza, una frana a Monteviale ha interessato alcune abitazioni senza coinvolgere persone. In Liguria si contano oltre 150 operazioni di soccorso.

Toscana travolta dal vento

Particolarmente gravi i danni in Toscana, con oltre 300 interventi. Le zone più colpite sono state la costa centro-settentrionale, in particolare Livorno, Versilia e Massa, investite da un sistema temporalesco violento e rapido. Raffiche fino a 100 km/h hanno devastato stabilimenti balneari, sradicato alberi nelle province di Pisa e Pistoia e provocato allagamenti diffusi. La Protezione Civile è rimasta in azione per tutta la notte per fronteggiare la situazione.

Valutazione dei danni

Il fenomeno, caratterizzato da downburst e fulminazioni frequenti, ha generato forte apprensione tra i cittadini. La stima completa dei danni è ancora in corso, ma il bilancio provvisorio conferma una delle peggiori ondate di maltempo della stagione.

(con fonte AdnKronos)

