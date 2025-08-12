Centrodestra diviso sulle regionali: il nodo Zaia e lo stallo in Campania

Connect with us

Published

42 minuti ago

on

Vertice rinviato: Meloni concentrata sul summit Trump-Putin. Veneto e Campania restano i dossier più caldi

Le tensioni interne al centrodestra sulle prossime elezioni regionali restano irrisolte. Il clima, definito ironicamente da un esponente della coalizione come un “caos calmo”, è di stand-by. Nessun vertice è previsto a Ferragosto: la priorità per Giorgia Meloni resta il conflitto in Ucraina e il vertice Trump-Putin in programma il 15 agosto in Alaska. Veneto e Campania restano i due fronti aperti.

Il nodo Veneto e la “variabile Zaia”
Per il post-Zaia, la Lega insiste per un proprio candidato, mentre il governatore uscente rilancia la sua lista personale alle regionali, definendola un “valore aggiunto” e ricordando di aver sempre avuto una civica. Zaia, al terzo mandato e quindi non ricandidabile, sostiene che la lista servirà a portare voti e che Meloni ne è consapevole.
In Fratelli d’Italia, invece, prevale la freddezza: il senatore Raffaele Speranzon ribadisce che sarà il futuro candidato presidente a decidere le liste, mentre Luca De Carlo parla di “anomalia” avere una lista guidata da chi non è candidato. Anche Forza Italia, per voce di Fulvio Martusciello, avverte del rischio di schede nulle, ricordando i 100mila voti bianchi o nulli del 2020 e ipotizzando un aumento di 50mila unità.

Campania in attesa e senza nomi forti
In Campania, dove il voto potrebbe tenersi tra ottobre e novembre, il centrodestra attende le mosse del centrosinistra, dato favorito con Roberto Fico anche senza Vincenzo De Luca in campo. I nomi in circolazione sono Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, Giosi Romano, coordinatore della Zes unica del Mezzogiorno, Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II, e Giovanni Francesco Nicoletti, rettore della Vanvitelli. Ma un parlamentare di lungo corso ammette: “Il vero problema è che non abbiamo nessun nome pronto, vista la sconfitta annunciata”.

Unità e programma, le priorità dichiarate
Il messaggio ufficiale da FdI è che prima di discutere di nomi serve fissare la data delle elezioni, garantire l’unità della coalizione e definire un programma per i prossimi 5-10 anni. Ma dietro la facciata di “caos calmo” le tensioni restano, e il centrodestra non sembra vicino a una soluzione condivisa.

LE ULTIME NOTIZIE

Centrodestra diviso sulle regionali: il nodo Zaia e lo stallo in Campania

12 Agosto 2025
Vertice rinviato: Meloni concentrata sul summit Trump-Putin. Veneto e Campania restano i dossier più caldi Le tensioni interne al centrodestra...
Read More
Centrodestra diviso sulle regionali: il nodo Zaia e lo stallo in Campania

Caldo estremo: 16 città da bollino rosso alla vigilia di Ferragosto

12 Agosto 2025
Afa e temperature record sotto l’anticiclone africano Caronte. Allerta massima in aumento L’Italia si prepara a un’ulteriore impennata delle temperature,...
Read More
Caldo estremo: 16 città da bollino rosso alla vigilia di Ferragosto

Trump conferma: proroga di 90 giorni sui dazi con la Cina

12 Agosto 2025
Il presidente Usa conferma anche: “L’oro non sarà soggetto a tariffe” Donald Trump ha annunciato un’estensione di 90 giorni della...
Read More
Trump conferma: proroga di 90 giorni sui dazi con la Cina

Caso Garlasco, la madre di Andrea Sempio: “Stanno tentando di incastrarlo”

12 Agosto 2025
Daniela Ferrari, ospite a "Filorosso" su Rai 3, difende il figlio e chiede che le indagini si concludano presto La...
Read More
Caso Garlasco, la madre di Andrea Sempio: “Stanno tentando di incastrarlo”

Putin atteso in Alaska per vertice con Trump tra tensioni e diffidenze

12 Agosto 2025
Il 15 agosto l’incontro nello stato artico americano, tra storia condivisa e ombre sulla guerra in Ucraina Vladimir Putin è...
Read More
Putin atteso in Alaska per vertice con Trump tra tensioni e diffidenze

Putin expected in Alaska for summit with Trump amid tensions and mistrust

12 Agosto 2025
On 15 August, the meeting in the American Arctic state, between shared history and shadows over the war in Ukraine...
Read More
Putin expected in Alaska for summit with Trump amid tensions and mistrust

Sinner vola agli ottavi a Cincinnati battendo Diallo

12 Agosto 2025
Il numero uno del mondo supera il terzo turno in due set Jannik Sinner prosegue la corsa nell’Atp Masters 1000...
Read More
Sinner vola agli ottavi a Cincinnati battendo Diallo

Trump: no tariffs on gold, trade truce with China extended

12 Agosto 2025
The US president denies rumours and postpones tariff increase by 90 days No tariffs on gold. US President Donald Trump...
Read More
Trump: no tariffs on gold, trade truce with China extended

Gaza, Israele valuta conquista di Gaza City: pressioni e negoziati

11 Agosto 2025
Il capo di stato maggiore Zamir: «Obiettivo è la sconfitta di Hamas». Tajani: «No a occupazione, serve soluzione a due Stati». Trump:...
Read More
Gaza, Israele valuta conquista di Gaza City: pressioni e negoziati

Pennsylvania, explosion at steelworks: one dead and two missing

11 Agosto 2025
Dozens injured, search ongoing after disaster at Clairton Coke Works. Governor Shapiro: 'We are in contact with unions and local authorities'...
Read More
Pennsylvania, explosion at steelworks: one dead and two missing
Centrodestra diviso sulle regionali: il nodo Zaia e lo stallo in Campania Centrodestra diviso sulle regionali: il nodo... 12 Agosto 2025
Caldo estremo: 16 città da bollino rosso alla vigilia di Ferragosto Caldo estremo: 16 città da bollino... 12 Agosto 2025
Trump conferma: proroga di 90 giorni sui dazi con la Cina Trump conferma: proroga di 90 giorni... 12 Agosto 2025
Caso Garlasco, la madre di Andrea Sempio: “Stanno tentando di incastrarlo” Caso Garlasco, la madre di Andrea... 12 Agosto 2025
Putin atteso in Alaska per vertice con Trump tra tensioni e diffidenze Putin atteso in Alaska per vertice... 12 Agosto 2025
Putin expected in Alaska for summit with Trump amid tensions and mistrust Putin expected in Alaska for summit... 12 Agosto 2025
Sinner vola agli ottavi a Cincinnati battendo Diallo Sinner vola agli ottavi a Cincinnati... 12 Agosto 2025
Trump: no tariffs on gold, trade truce with China extended Trump: no tariffs on gold, trade... 12 Agosto 2025
Gaza, Israele valuta conquista di Gaza City: pressioni e negoziati Gaza, Israele valuta conquista di Gaza... 11 Agosto 2025
Pennsylvania, explosion at steelworks: one dead and two missing Pennsylvania, explosion at steelworks: one dead... 11 Agosto 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending