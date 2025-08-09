Botulino in Calabria, salgono a 14 i ricoveri e due i morti

Sette pazienti trattati con siero antitossina, indaga la Procura di Paola

Salgono a 14 i casi di intossicazione alimentare da botulino ricoverati all’ospedale Annunziata di Cosenza. Sette pazienti hanno ricevuto il siero antitossina botulinica. Fonti sanitarie rassicurano che la situazione è sotto controllo grazie a protocolli specifici e a un coordinamento medico dedicato. Sul fronte delle scorte, è stato attivato un volo del 118 per una nuova fornitura, nonostante siano ancora disponibili due fiale.

Condizioni e rischi

Il direttore della Terapia intensiva e rianimazione, Andrea Bruni, spiega che i pazienti più gravi sono in Terapia intensiva e che i tempi di recupero restano incerti, dipendendo dalla quantità di tossina ingerita e dalla risposta individuale. La malattia può causare paralisi totale dei muscoli, inclusi quelli respiratori.

Origine del contagio

I casi sono legati a un cluster sviluppatosi a Diamante, in provincia di Cosenza, dopo il consumo di panini con salsiccia e broccoletti acquistati in un food truck. Il bilancio attuale è di due vittime: un turista 52enne di Cercola (Napoli) e una donna di 45 anni di Praia a Mare. Sulla vicenda indaga la Procura di Paola.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)