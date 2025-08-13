18 anni senza Chiara Poggi, la famiglia ricorda la giovane a Garlasco

Il dolore resta immutato mentre proseguono le indagini sulla morte della giovane

Sono trascorsi 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la giovane di 26 anni uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007. Oggi la famiglia si ritroverà nella chiesa del paese per un momento di commemorazione, mentre sul caso continuano le indagini della Procura di Pavia, che ha riaperto il fascicolo.

Il principale indagato è di nuovo Andrea Sempio, ipotizzato in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara condannato a 16 anni con rito abbreviato e detenuto in semilibertà. Stasi, da sempre dichiaratosi innocente, ha già visto negare due revisioni del processo e ha ottenuto due archiviazioni.

Un punto chiave riguarda il Dna maschile rinvenuto su una garza utilizzata per prelevare una traccia dalla bocca di Chiara. La Procura ha confermato che quel Dna deriva da una contaminazione accidentale, proveniente da un uomo deceduto prima della vittima che aveva condiviso solo l’autopsia a Vigevano con la giovane.

Gli esperti genetisti incaricati hanno spiegato che la contaminazione potrebbe essere avvenuta a causa dell’uso di una garza o di una pinza non sterile durante l’esame autoptico. Per evitare false piste, sono stati analizzati campioni di altri cinque soggetti maschili sottoposti ad autopsia poco prima di Chiara Poggi.

La famiglia ha scelto di non rilasciare dichiarazioni e di vivere in silenzio questo anniversario che riporta sotto i riflettori uno dei casi più discussi della cronaca nera italiana.

