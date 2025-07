Roma, autobus Atac in fiamme sulla Flaminia Nuova: coinvolte due auto VIDEO

Nessun ferito. Il mezzo era vuoto e stava rientrando in rimessa. Chiuso un tratto di strada per consentire l’intervento dei soccorsi

Un autobus della linea 446 dell’Atac ha preso fuoco oggi intorno alle 12.30 in via Flaminia Nuova, all’altezza del civico 209, nella zona di Corso Francia. Le fiamme hanno danneggiato anche due auto parcheggiate nei pressi. Fortunatamente, il mezzo era vuoto e non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente il tratto stradale compreso tra via Valdagno e via Fabbroni per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

L’Atac ha spiegato che il bus, un Citelis da 12 metri in servizio dal 2013, era fuori servizio e stava rientrando in rimessa al momento dell’incendio. L’azienda ha inoltre precisato che l’evento non ha avuto conseguenze per le persone e ha riguardato esclusivamente il mezzo coinvolto.

(con fonte AdnKronos)