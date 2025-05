Amministrative 2025, primo turno il 25 e 26 maggio: sfide chiave nei capoluoghi e non solo

Urne aperte in 117 comuni: al voto Genova, Ravenna, Taranto e Matera. Ballottaggi previsti l’8 e 9 giugno

Tutto pronto per il primo turno delle elezioni amministrative 2025, in programma domenica 25 e lunedì 26 maggio. Sono 117 i comuni italiani chiamati al voto, di cui 31 con più di 15.000 abitanti e 4 capoluoghi: Genova, Ravenna, Taranto e Matera. I restanti 86 comuni sono sotto la soglia dei 15.000 abitanti, a cui si aggiungono 9 centri siciliani commissariati: Palagonia, Castiglione di Sicilia, Montemaggiore Belsito, Prizzi, Favignana, Solarino, Realmonte, Raddusa e Tremestieri Etneo. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Eventuali ballottaggi si svolgeranno l’8 e il 9 giugno, in concomitanza con i referendum.

Nei capoluoghi si concentrano le sfide più osservate. A Genova, il centrodestra schiera l’attuale vicesindaco Pietro Piciocchi per raccogliere l’eredità di Marco Bucci. Il centrosinistra, forte di un’ampia coalizione, punta su Silvia Salis, ex martellista e oggi vicepresidente vicaria del Coni. I big nazionali sono attesi per la chiusura della campagna elettorale: in piazza per Piciocchi ci saranno Salvini, Donzelli, Lupi e un intervento telefonico di Giorgia Meloni; per Salis è prevista la presenza di Elly Schlein.

A Ravenna, roccaforte del centrosinistra, il Pd punta su Alessandro Barattoni con una coalizione unita, mentre il centrodestra si presenta diviso tra Nicola Grandi (FdI-FI) e Alvaro Ancisi (Lega). A Matera, il centrodestra è con Antonio Nicoletti. Nel centrosinistra si registra la corsa parallela di Domenico Bennardi, ex sindaco M5S, e Roberto Cifarelli (Pd), con quest’ultimo sostenuto da una lista civica. A sostegno di Bennardi arriverà domani Giuseppe Conte.

Scenario frammentato anche a Taranto, con sei candidati in corsa: Piero Bitetti (Pd), Francesco Tacente (civico di area centrodestra), Luca Lazzaro (FdI-FI), Annagrazia Angolano (M5S), Mirko Di Bello (civico) e Mario Cito (AT6).

Fuori dai capoluoghi, anche città come Assisi, Lamezia Terme e Rende presentano sfide significative. Ad Assisi, si confrontano Valter Strappini (centrosinistra), sostenuto anche da Elly Schlein, ed Eolo Cicogna (centrodestra). A Lamezia Terme torna in campo l’ex senatrice Pd Doris Lo Moro, sostenuta inizialmente dal M5S e poi anche dal Pd. Dovrà vedersela con Mario Murone (centrodestra) e Gianpaolo Bevilacqua (civico).

A Rende, dopo un lungo commissariamento per infiltrazioni mafiose, torna in corsa l’ex sindaco Sandro Principe. Tra gli altri candidati Giovanni Bilotti, Marco Ghionna (centrodestra), Rossella Gallo e Luciano Bonanno (civico).

A Paola, città scesa sotto i 15.000 abitanti, non è previsto il ballottaggio. In corsa il sindaco uscente Giovanni Politano, insieme a Graziano Di Natale (Pd-M5S), Roberto Perrotta, Andrea Signorelli e Antonio Cassano.

