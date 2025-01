Capodanno di fuoco a Napoli: proiettile vagante ferisce un turista arabo, 54 feriti in Campania

🔊 Ascolta articolo -

Due persone colpite da proiettili vaganti a Napoli durante i festeggiamenti. Incendi, feriti e interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia, ma nessuna vittima

Un turista arabo di 28 anni è stato colpito da un proiettile vagante durante i festeggiamenti di Capodanno a Napoli. Il giovane, proveniente dall’Arabia Saudita, è stato ferito alla spalla sinistra mentre si trovava in strada con alcuni amici nella zona di San Carlo Arena. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni Bosco, è stato successivamente trasferito in codice rosso al Cardarelli, dove rimane ricoverato in terapia intensiva. Nonostante la gravità della ferita, che ha provocato la perforazione di un polmone e la frattura di una costola, non sarebbe in pericolo di vita. La polizia ha aperto un’indagine sull’accaduto.

Anche una 23enne napoletana è stata colpita da un proiettile vagante, riportando una ferita superficiale al braccio destro. È stata dimessa dall’Ospedale del Mare con una prognosi di 10 giorni dopo le cure ricevute.

I festeggiamenti per il nuovo anno hanno richiesto ben 882 interventi dei vigili del fuoco per incendi causati da petardi e fuochi d’artificio, con un incremento rispetto allo scorso anno. In Campania, ci sono stati 99 interventi, con 54 feriti registrati, tra cui due persone colpite da proiettili a Napoli. A Caserta, nove feriti, uno dei quali ha subito l’amputazione di una mano a causa dell’esplosione di un petardo. Nella provincia di Salerno, sei persone sono rimaste ferite, e un uomo ha subito la stessa tragica sorte con un petardo che gli ha amputato una mano. In provincia di Avellino, tre persone sono rimaste ferite, ma tutte in modo lieve.

Anche nel resto d’Italia, i festeggiamenti hanno causato numerosi incidenti. In Lombardia, si sono registrati 142 interventi dei vigili del fuoco, seguiti dall’Emilia Romagna con 109 e dal Veneto con 103. A Reggio Emilia, un minorenne è rimasto lievemente ferito dallo scoppio di un petardo, mentre i carabinieri sono dovuti intervenire per sedare liti e comportamenti molesti durante la notte di Capodanno.

A mezzanotte e mezza, sempre a Reggio Emilia, è stato registrato il primo furto dell’anno: ignoti hanno fatto irruzione al Bar dei Mille, rubando il fondo cassa dopo aver distrutto la vetrata d’ingresso. Numerosi anche gli incidenti stradali, come quello tra una Fiat Panda e un monopattino a Rubiera, in cui un 19enne è rimasto ferito.

I festeggiamenti hanno visto, infine, numerosi interventi dei carabinieri per liti tra vicini e all’interno di locali pubblici, spesso scatenate dall’abuso di bevande alcoliche, mentre alcuni cittadini hanno addirittura telefonato al 112 per fare gli auguri di buon anno ai carabinieri di Reggio Emilia, ringraziandoli per il loro lavoro.

