Roma, morte Margaret Spada: sequestrato centro medico per la rinoplastica

Il giudice convalida il sequestro preventivo. Due medici indagati per omicidio colposo, mentre proseguono le indagini su presunte irregolarità nella struttura

Il centro medico romano dove Margaret Spada, 22 anni e originaria del siracusano, si era sottoposta a una rinoplastica parziale, è stato posto sotto sequestro preventivo. La decisione, presa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura di Roma, mira a prevenire il rischio di reiterazione del reato. La giovane era deceduta tre giorni dopo l’intervento in ospedale, suscitando forti interrogativi sulle procedure adottate.

Indagini in corso

La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, coinvolgendo due medici della struttura. I carabinieri del NAS effettueranno un nuovo sopralluogo per accertare se il centro fosse dotato di attrezzature salvavita, come un defibrillatore, e di farmaci per le emergenze. Finora non sono stati trovati né documenti clinici, né consensi informati, né registrazioni contabili relativi all’intervento.

Un elemento chiave è un video, agli atti dell’inchiesta, girato dal fidanzato della vittima che mostra i medici impegnati nei tentativi di rianimazione. Il filmato potrebbe fornire dettagli cruciali sull’accaduto.

Un intervento da 3.000 euro e accordi via WhatsApp

L’operazione, prenotata durante l’estate, era costata poco meno di 3.000 euro. La giovane avrebbe organizzato tutto attraverso messaggi WhatsApp con uno dei medici ora indagati. Il cellulare della vittima è stato sequestrato per essere analizzato, al fine di ricostruire i contatti e le eventuali responsabilità.

L’autopsia e i prossimi sviluppi

In queste ore si sta svolgendo l’autopsia presso l’istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata, affidata al pubblico ministero Erminio Amelio. I risultati saranno determinanti per chiarire le cause esatte della morte e per accertare eventuali negligenze.

