LIVE Superluna del Cacciatore: oggi la luna più grande e luminosa del 2024

Oggi sarà visibile la Luna Piena del Cacciatore, la Superluna più grande e luminosa del 2024. Il fenomeno sarà osservabile a partire dalle 18.20 in tutta Italia in diretta live qui in basso

Oggi, giovedì 17 ottobre, si potrà ammirare la “Luna Piena del Cacciatore”, una Superluna particolarmente spettacolare, considerata la più grande e luminosa del 2024. Questo evento astronomico si lega all’equinozio d’autunno ed è associato alla tradizione dei nativi americani, che in questo periodo preparavano le provviste per l’inverno. In Italia, la Luna farà capolino intorno alle 18.20, visibile da Roma e altre città. A Bari sorgerà qualche minuto prima, mentre a Cagliari sarà visibile dalle 18.40. Per gli appassionati impossibilitati a osservare l’evento dal vivo, sarà disponibile una diretta streaming organizzata dal Virtual Telescope Project, a partire dalle 19.30 (video qui in basso).

Il plenilunio è previsto alle 13.26, ma il momento migliore per osservare la Superluna sarà dalle 18.20 in poi, sperando in condizioni meteo favorevoli. Sarà necessario allontanarsi dalle luci delle città per goderne appieno. Dopo la “Luna del Cacciatore”, ci sarà un’ultima Superluna per il 2024, la “Luna del Castoro”, prevista per il 15 novembre, mentre l’ultimo plenilunio dell’anno avverrà il 15 dicembre.

