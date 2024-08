Giugliano: bambina di 8 Anni perde la vita in un incidente stradale

🔊 Ascolta articolo -

Una famiglia coinvolta in un grave incidente a Giugliano in Campania: una bambina muore, la sorella e i genitori feriti. Indagini in corso

Questa mattina a Giugliano in Campania, nel napoletano, una Smart Fortwo con a bordo una famiglia si è ribaltata in via Domitiana, causando la morte di una bambina di 8 anni. La sorella di 16 anni è stata ricoverata con probabili fratture, mentre i genitori hanno riportato ferite di varia gravità. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per indagare sulle cause dell’incidente, e il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)