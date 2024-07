Giallo a Giugliano: anziano trovato morto con una ferita alla testa

🔊 Ascolta articolo -

La polizia indaga sulla misteriosa morte di un uomo di 79 anni rinvenuto senza vita in un vialetto privato

Un mistero avvolge la provincia di Napoli, dove un anziano è stato trovato morto in un vialetto privato a Giugliano in Campania. Il corpo dell’uomo, 79 anni, con una ferita alla testa, è stato scoperto stanotte in via Staffetta da alcuni passanti. Incensurato, l’anziano è stato rinvenuto privo di vita, e nonostante l’intervento tempestivo dei poliziotti del commissariato di Giugliano e di un’ambulanza del 118, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La polizia ha subito avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze della morte. Le indagini si stanno concentrando sulla vita privata dell’uomo e su eventuali screzi di natura personale.

(con fonte AdnKronos)