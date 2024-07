Monsignor Viganò scomunicato continua a celebrare Messa

By

🔊 Ascolta articolo -

Nonostante la scomunica, l’ex nunzio negli Stati Uniti celebra messa e chiama alla preghiera

Monsignor Carlo Maria Viganò, recentemente scomunicato per scisma dall’ex Sant’Uffizio, non mostra segni di cedimento e continua a celebrare messa nel suo eremo a Viterbo, sede della sua fondazione Exsurge Domine. L’ex nunzio negli Stati Uniti ha dichiarato su X (precedentemente Twitter): “Come tutti i primi sabati del mese, oggi offro il Santo Sacrificio della Messa secondo le intenzioni degli amici e benefattori della Fondazione Exsurge Domine e di tutti coloro che mi hanno espresso la loro vicinanza spirituale e materiale in questi frangenti”.

Nonostante il decreto di scomunica e l’avvertimento del Sant’Uffizio riguardo al rischio di spretamento, Viganò rimane fermo nelle sue convinzioni: “Invito tutti ad unirsi a me nella fiduciosa preghiera al Cuore Immacolato di Maria, affinché il Signore conceda alla Santa Chiesa di trionfare ancora sui suoi nemici che oggi la eclissano e usurpano la sua sacra autorità”.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)