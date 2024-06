Gravissimo incidente stradale a Rosignano: tre morti e sette feriti

🔊 Ascolta articolo -

Tre vetture coinvolte in uno scontro al casello autostradale A12, intervento in corso dei soccorsi

Un grave incidente stradale ha sconvolto la zona del casello autostradale di Rosignano nel livornese, con un bilancio drammatico di tre persone morte e sette feriti. L’incidente ha coinvolto almeno tre vetture, con le autorità ancora al lavoro per gestire la situazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i sanitari per i soccorsi. Tra i feriti, fortunatamente tutti in codice verde, figurano anche due minori, rimasti coinvolti in modo lieve.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, uno dei veicoli è giunto al casello a elevata velocità, causando una violenta collisione con un’altra vettura ferma. L’impatto ha coinvolto anche una terza auto, con due vetture che si sono ribaltate e hanno danneggiato il casello. A seguito dell’incidente, è stato chiuso il tratto dell’A12 tra Rosignano Marittimo e Barriera di Rosignano.

