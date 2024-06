Giovanni Toti resta ai domiciliari: respinta richiesta revoca misura cautelare

🔊 Ascolta articolo -

Il governatore ligure, accusato di corruzione, continuerà a scontare la detenzione domiciliare

Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, arrestato per corruzione lo scorso 7 maggio, rimarrà agli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari di Genova, Paola Faggioni, ha infatti respinto la richiesta di revoca della misura cautelare.

Il giudice ha motivato la decisione affermando che, anche alla luce dei recenti sviluppi investigativi, permane il pericolo che Toti possa reiterare le condotte illecite. Secondo il provvedimento, Toti potrebbe ripetere le stesse azioni in vista delle elezioni regionali del 2025, per le quali aveva già iniziato a raccogliere fondi.

Il Gip ha inoltre sottolineato che Toti continua a rivestire le sue funzioni pubbliche, il che potrebbe facilitare il ripetersi delle condotte corruttive in cambio di finanziamenti privati. Durante le indagini, sono emerse richieste di interessamento da parte di imprenditori come Spinelli e Moncada per pratiche amministrative legate alla Regione. Moncada ha discusso con Toti l’apertura di nuovi punti vendita Esselunga a Savona e Rapallo, mentre Spinelli ha sollecitato interventi per l’approvazione del nuovo piano regolatore portuale.

Il giudice Faggioni ha quindi concluso che esiste un concreto pericolo che Toti possa continuare a favorire gli interessi di tali gruppi imprenditoriali. Permangono anche i rischi di inquinamento probatorio, poiché le indagini sono in corso e coinvolgono audizioni di funzionari e dirigenti della Regione Liguria, che potrebbero subire pressioni o condizionamenti.

Il giudice ha aggiunto che tali rischi aumenterebbero significativamente se Toti riprendesse le sue funzioni, giustificando così la decisione di mantenere la misura cautelare degli arresti domiciliari.

