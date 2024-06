Elezioni europee 2024: affluenza al 25,14% alle ore 12

🔊 Ascolta articolo -

Affluenza alle urne: il punto della situazione alle ore 12 per le Europee, le comunali e le regionali piemontesi

Affluenza al 25,14% alle 12 per le elezioni europee 2024. I dati, pubblicati dal Viminale sul portale Eligendo, mostrano un buon andamento delle votazioni. I seggi, aperti oggi domenica 9 giugno alle 7, rimarranno operativi fino alle 23 per la seconda delle due giornate di voto.

Per le elezioni comunali, l’affluenza si è attestata al 34,41%, mentre per le regionali in Piemonte è stata del 29,24%.

Gli italiani sono chiamati a eleggere i 76 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, oltre al consiglio e al presidente della giunta regionale in Piemonte. Inoltre, si svolge il turno annuale di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario e in quelle a statuto speciale in Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

Secondo i dati del Viminale, oltre 51 milioni di cittadini sono iscritti alle liste elettorali per le elezioni europee. Le elezioni amministrative coinvolgono 3.698 comuni, di cui 3.520 nelle regioni a statuto ordinario, 114 in Friuli Venezia Giulia, 27 in Sardegna e 37 in Sicilia. Sono 28 i comuni capoluogo chiamati al voto.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)