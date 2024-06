Elezioni Comunali: Seggi chiusi, primi dati principali città

🔊 Ascolta articolo -

L’affluenza è al 47,71%, tanto bassa anche rispetto al primo turno

Urne chiuse nei 105 comuni andati al voto ieri e oggi per i ballottaggi. Inizia ora lo spoglio dei voti. Il secondo turno si è svolto in 101 comuni delle regioni a statuto ordinario, in un comune della Sardegna e in tre comuni della Sicilia. L’affluenza complessiva è al 47,71%.

I dati dei ballottaggi

Firenze: Dopo lo scrutinio di 130 sezioni su 360, secondo i dati del Viminale pubblicati sul sito Eligendo, la candidata di centrosinistra, sostenuta anche dal M5s al secondo turno, Sara Funaro, è avanti con il 60,13% contro il candidato di centrodestra Eike Dieter Schmidt, che ha il 39,87%.

Cremona: Con 53 sezioni su 76 scrutinate, il candidato di centrosinistra Leonardo Virgilio è in testa con il 50,54%, seguito dal candidato di centrodestra Alessandro Portesani con il 49,46%.

Rovigo: Dopo lo scrutinio di 11 sezioni su 55, la candidata del centrodestra, sostenuta anche da Azione, Valeria Cittadin, è avanti con il 59,67%, rispetto al sindaco uscente del M5S Edoardo Gaffeo, che ha il 40,33%.

Bari: Con 101 sezioni su 345 scrutinate, il candidato del centrosinistra, sostenuto anche dal M5s al ballottaggio, Vito Leccese, è in testa con il 70,48%, mentre il candidato di centrodestra Fabio Romito ha il 29,52%.

Avellino: Dopo lo scrutinio di 17 sezioni su 72, il candidato del centrosinistra e del M5s Antonio Gengaro è in testa con il 53%, mentre la candidata appoggiata da liste civiche Laura Nargi ha il 47%.

