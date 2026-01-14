Tar Lazio respinge ricorso referendum sulla giustizia: stop alla sospensione

Connect with us

Respinta l’istanza cautelare sulla data del voto fissata per il 22 e 23 marzo

Il Tar Lazio respinge ricorso referendum sulla riforma della giustizia e nega la sospensione immediata della delibera del Consiglio dei ministri che ha fissato al 22 e 23 marzo la data della consultazione popolare. La decisione riguarda l’istanza presentata da quindici promotori della raccolta firme, che avevano chiesto il blocco urgente del provvedimento.

Il tribunale amministrativo ha tuttavia fissato un’udienza di merito in tempi rapidi: il ricorso verrà discusso il prossimo 27 gennaio. Una scelta che, secondo i legali dei promotori, conferma l’attenzione del giudice amministrativo sulla questione, pur in assenza dei presupposti per una misura cautelare immediata.

“Il Tar è stato molto sensibile alla nostra richiesta e come sempre la giustizia amministrativa è molto celere – ha dichiarato all’Adnkronos l’avvocato Pietro Adami, che insieme all’avvocato Carlo Contaldi La Grotteria assiste i promotori – Pur non avendo concesso la sospensione immediata, ha fissato l’udienza in un termine molto breve e di questo siamo soddisfatti”.

Di segno opposto il commento politico arrivato da Forza Italia. Il senatore Pierantonio Zanettin ha sottolineato come l’esito fosse prevedibile, ribadendo che il Tar Lazio respinge ricorso referendum perché mancavano i requisiti giuridici per intervenire sulla decisione del governo. Secondo Zanettin, la firma del decreto di indizione del referendum da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rappresenta già una garanzia di piena legittimità del procedimento.

Nel suo intervento, il senatore ha inoltre auspicato che si chiuda rapidamente la fase dei ricorsi per consentire un confronto pubblico concentrato sul merito della riforma della giustizia, evitando iniziative giudicate dilatorie e polemiche considerate fuorvianti rispetto al contenuto del referendum.

Con la decisione cautelare, il Tar Lazio respinge ricorso referendum ma lascia aperto il confronto nel merito, che verrà affrontato nell’udienza di fine gennaio, mentre resta confermato il calendario della consultazione referendaria.

(con fonte AdnKronos)

