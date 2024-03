Operazione all’alba: Sgominata la banda del buco a Roma

🔊 Ascolta articolo -

Un’operazione di polizia ha portato all’arresto di otto membri di una banda di ladri che aveva rubato gioielli per un valore di 800mila euro

ROMA – Un’audace operazione di polizia ha portato alla cattura della famigerata Banda del Buco. Questa banda, nota per la sua audacia e precisione, aveva rubato gioielli per un valore di 800mila euro da una gioielleria in via Bocca di Leone, a Roma, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2023.

L’operazione di polizia, condotta dai carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, ha portato all’arresto di otto membri della banda, cinque uomini e tre donne, ognuno con un ruolo specifico nell’organizzazione criminale.

Dopo tre mesi di indagini meticolose, che hanno incluso l’uso di tecniche avanzate di geolocalizzazione e intercettazione telefonica, i carabinieri sono riusciti a ricostruire l’intera operazione criminale.

I tre uomini, che sono stati arrestati come autori materiali del furto, avevano aperto un buco nel muro della gioielleria con un piccone e avevano poi aperto la cassaforte con una fiamma ossidrica. Un altro membro della banda, una donna, è stata arrestata per ricettazione della refurtiva e riciclaggio. Gli altri quattro membri, due uomini e due donne, sono stati arrestati per ricettazione della refurtiva.

Tra gli arrestati, c’è un uomo di 65 anni, già noto alle forze dell’ordine per la sua partecipazione a precedenti furti in appartamenti e gioiellerie, utilizzando la stessa ‘tecnica del buco’. Inoltre, sono stati arrestati due fratelli, di 57 e 55 anni, il primo esperto di serrature e già noto alle forze dell’ordine, e il secondo, un uomo senza precedenti penali.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati