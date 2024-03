Emiliano: “Ho parlato con la signora Capriati, Decaro potrebbe non ricordare”

🔊 Ascolta articolo -

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, conferma un colloquio riguardante l’istituzione della ZTL a Bari Vecchia, mentre il sindaco Decaro potrebbe non ricordarlo

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha confermato di aver parlato con la signora Capriati riguardo all’istituzione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) a Bari Vecchia, mentre il sindaco di Bari, Antonio Decaro, potrebbe non ricordare l’incontro. Emiliano ha chiarito che durante la conversazione ha discusso delle resistenze riscontrate da Decaro nell’implementare la ZTL.

Rispondendo a un’intervista al ‘Tg1’, Emiliano ha precisato che, nonostante la conversazione risalga a 18 anni fa e Decaro non ricordi di essere stato presente, è possibile che sia così. Riguardo alla decisione di non presentare una denuncia in procura riguardo alle sue dichiarazioni in piazza, Emiliano ha spiegato di temere che ciò avrebbe generato una situazione complessa senza riscontri legali soddisfacenti.

Emiliano ha sottolineato di non credere di aver commesso errori, poiché ha sempre raccontato la verità, anche se riconosce che al di fuori del contesto della piazza le sue parole potrebbero essere state interpretate in modo diverso. Infine, ha ribadito di non temere nulla quando si esprime la verità.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati