Sanzione 4 mln euro Antitrust a Verisure Italy per attività promozionale ingannevole

🔊 Ascolta articolo -

L’Agcm impone una multa alla società di sistemi di allarme per violazioni del Codice del Consumo

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto una sanzione di 4 milioni e 250mila euro a Verisure Italy, azienda specializzata in sistemi di allarme e relativi servizi, per quattro violazioni del Codice del consumo.

Secondo quanto riferito dall’Antitrust, la società ha condotto attività promozionale ingannevole dal 2021 al 30 ottobre 2023 attraverso diversi canali di comunicazione, tra cui spot televisivi, cartellonistica e sito web. In particolare, l’Autorità ha evidenziato che Verisure Italy ha omesso o non ha chiaramente indicato che, con la sottoscrizione del contratto, i clienti non acquistavano il sistema e gli apparati di allarme Verisure, ma li ricevevano solo in comodato d’uso gratuito.

Questa pratica, secondo l’Antitrust, ha potenzialmente fuorviato i consumatori, inducendoli a prendere decisioni d’acquisto basate su informazioni incomplete o errate. La sanzione inflitta mira a punire tali pratiche commerciali scorrette e a garantire una maggiore trasparenza e correttezza nelle attività promozionali nel settore dei sistemi di allarme e sicurezza.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati