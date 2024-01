Maltempo Italia: allerta arancione in Emilia-Romagna e gialla in 13 Regioni

By

Il Bel paese è alle prese con avverse condizioni meteorologiche in questa domenica, 7 gennaio 2024. L’allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico è stata dichiarata in Emilia-Romagna, coinvolgendo diverse zone, mentre l’allerta gialla si estende su 13 regioni.

Emilia-Romagna Allerta Arancione – Rischio Idraulico ed Idrogeologico

L’Emilia-Romagna si trova in stato di allerta arancione per piogge intense, con particolare attenzione alle zone di collina e pianura nel settore centro-orientale. Le previsioni indicano rischio di fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici.

Veneto sotto Assedio del Maltempo – Allerta Gialla per Piogge e Neve

Il Veneto è al centro dell’attenzione con il tempo perturbato e precipitazioni estese su tutta la regione. Le nevicate sono previste soprattutto in montagna, con il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile che ha emesso un bollettino di “Attenzione” per criticità idraulica in alcune zone.

Toscana e Lazio sotto il Segno del Giallo – Persiste il Rischio Idrogeologico anche in Campania

In Toscana, il codice giallo per rischio idraulico ed idrogeologico è stato prolungato, mentre nel Lazio si prevedono precipitazioni sparse e temporali. La Protezione Civile campana ha esteso l’allerta gialla per piogge e temporali su tutta la regione, evidenziando il rischio idrogeologico.

Raccomandazioni per la Sicurezza – Allerta per Venti Forti e Mare Agitato

Le autorità raccomandano attenzione alla tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte al vento e al moto ondoso. Il rischio di allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici e scorrimento d’acqua nelle sedi stradali è elevato. Si sottolinea anche la possibilità di grandinate e fulmini.

(con fonte AdnKronos)

